Уряд розподілив 12 млрд гривень на ремонт доріг - Кулеба

Кабінет міністрів розподілив 12,6 млрд гривень, передбачених у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

"Прискорюємо темпи поточного ремонту доріг по всій країні. Уряд ухвалив рішення про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування. 4,6 млрд гривень спрямовується безпосередньо на поточні дорожні роботи. Крім того, 3 млрд гривень додатково виділено з резервного фонду державного бюджету на невідкладний ремонт доріг державного значення", - написав Кулеба.

Він зазначив, що роботи вже активно тривають у всіх регіонах. З початку 2026 року відновлено дорожнє покриття на площі майже 737 000 м².

"Рішення уряду дозволить суттєво пришвидшити ремонти на основних транспортних маршрутах країни. Насамперед йдеться про ключові логістичні маршрути та дороги державного значення з високою інтенсивністю руху. Поточний ремонт на міжнародних трасах плануємо завершити до 1 травня, а всі основні роботи – до 1 червня 2026 року", - додав Кулеба.

Доповнення

Відповідно до постанови уряду №335 від 16 березня 2026 року, Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2026 році.

Згідно з документом, кошти планується залучати за рахунок загального фонду держбюджету, а також спеціального фонду, що сформований за рахунок коштів гранту цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, що надається відповідно до Угоди про грант між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку.

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Агентство відновлення.

Завданнями головного розпорядника є:

організація нового будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування за встановленими для них будівельними нормами та державними стандартами;

забезпечення інноваційного розвитку дорожнього господарства;

забезпечення розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення.

Напрямами використання бюджетних коштів є:

поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення;

виконання науково-дослідних робіт;

функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, у тому числі утримання відповідних бюджетних установ, що забезпечують її функціонування;

проведення конкурсів і підготовка договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію;

реалізація публічного інвестиційного проекту “Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні (DRIVE)”;

співфінансування проектів із розбудови пунктів пропуску через державний кордон за програмою Європейського Союзу “Механізм сполучення Європи” (CEF) та об’єктів, які реалізовуються із залученням державних запозичень.

Згідно із документом, із зазначеної вище суми планується витратити:

10 млрд 820 млн 697 тис. гривень - на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення;

29,3 млн гривень - на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення;

86 млн 414,7 тис. гривень - на функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, у тому числі утримання відповідних бюджетних установ, що забезпечують її функціонування;

771 млн 284,6 тис.гривень - на проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію;

257 млн 748 тис. гривень - на реалізацію публічного інвестиційного проекту “Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні (DRIVE)”;

542 млн 303,7 тис. гривень - на співфінансування проектів із розбудови пунктів пропуску через державний кордон за програмою Європейського Союзу “Механізм сполучення Європи” (CEF) та об’єктів, які реалізовуються із залученням державних запозичень згідно із порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку, розбудови, відновлення та забезпечення сталих транспортних зв’язків дорожньої інфраструктури;

350 млн гривень - на ремонт та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення.

Нагадаємо

