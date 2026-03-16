Правительство распределило 12 млрд гривен на ремонт дорог - Кулеба

Кабинет министров распределил 12,6 млрд гривен, предусмотренных в государственном бюджете на 2026 год, на ремонт и содержание дорог общего пользования. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

"Ускоряем темпы текущего ремонта дорог по всей стране. Правительство приняло решение о распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2026 год, на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. 4,6 млрд гривен направляется непосредственно на текущие дорожные работы. Кроме того, 3 млрд гривен дополнительно выделено из резервного фонда государственного бюджета на неотложный ремонт дорог государственного значения", - написал Кулеба.

Он отметил, что работы уже активно ведутся во всех регионах. С начала 2026 года восстановлено дорожное покрытие на площади почти 737 000 м².

"Решение правительства позволит существенно ускорить ремонты на основных транспортных маршрутах страны. В первую очередь речь идет о ключевых логистических маршрутах и дорогах государственного значения с высокой интенсивностью движения. Текущий ремонт на международных трассах планируем завершить до 1 мая, а все основные работы – до 1 июня 2026 года", - добавил Кулеба.

В соответствии с постановлением правительства №335 от 16 марта 2026 года, Кабинет министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2026 году.

Согласно документу, средства планируется привлекать за счет общего фонда госбюджета, а также специального фонда, сформированного за счет средств гранта целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, реконструкции и реформированию Украины, предоставляемого в соответствии с Соглашением о гранте между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития.

Главным распорядителем средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Агентство восстановления.

Задачами главного распорядителя являются:

организация нового строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования по установленным для них строительным нормам и государственным стандартам;

обеспечение инновационного развития дорожного хозяйства;

обеспечение развития, строительства, ремонта, обустройства, модернизации и содержания пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения.

Направлениями использования бюджетных средств являются:

текущий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения;

выполнение научно-исследовательских работ;

функционирование информационно-аналитической системы дорожного хозяйства, в том числе содержание соответствующих бюджетных учреждений, обеспечивающих ее функционирование;

проведение конкурсов и подготовка договоров по выполнению работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов, софинансирование указанных работ согласно соответствующим договорам, осуществление контроля за их выполнением и принятие дорог в эксплуатацию;

реализация публичного инвестиционного проекта “Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине (DRIVE)”;

софинансирование проектов по развитию пунктов пропуска через государственную границу по программе Европейского Союза “Механизм соединения Европы” (CEF) и объектов, реализуемых с привлечением государственных заимствований.

Согласно документу, из указанной выше суммы планируется потратить:

10 млрд 820 млн 697 тыс. гривен - на текущий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения;

29,3 млн гривен - на текущий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения;

86 млн 414,7 тыс. гривен - на функционирование информационно-аналитической системы дорожного хозяйства, в том числе содержание соответствующих бюджетных учреждений, обеспечивающих ее функционирование;

771 млн 284,6 тыс. гривен - на проведение конкурсов и подготовку договоров по выполнению работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов, софинансирование указанных работ согласно соответствующим договорам, осуществление контроля за их выполнением и принятие дорог в эксплуатацию;

257 млн 748 тыс. гривен - на реализацию публичного инвестиционного проекта “Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине (DRIVE)”;

542 млн 303,7 тыс. гривен - на софинансирование проектов по развитию пунктов пропуска через государственную границу по программе Европейского Союза “Механизм соединения Европы” (CEF) и объектов, которые реализуются с привлечением государственных заимствований согласно порядку использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития, строительства, восстановления и обеспечения устойчивых транспортных связей дорожной инфраструктуры;

350 млн гривен - на ремонт и содержание пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения.

