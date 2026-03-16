Правительство распределило 12 млрд гривен на ремонт дорог - Кулеба

17:55 • 3032 просмотра
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
17:43 • 7676 просмотра
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Эксклюзив
16:39 • 8854 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Эксклюзив
15:36 • 12023 просмотра
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
14:52 • 12876 просмотра
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗСPhoto
Эксклюзив
13:54 • 20696 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
13:13 • 11957 просмотра
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
Эксклюзив
16 марта, 11:08 • 15439 просмотра
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
16 марта, 05:44 • 26347 просмотра
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатовPhoto
Эксклюзив
15 марта, 18:40 • 48846 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
Популярные новости
Каллас ответила на слова Трампа с предупреждением союзникам относительно Ормузского пролива с упоминанием об Украине16 марта, 08:57 • 9822 просмотра
Крупнейшие породы собак в мире16 марта, 10:19 • 29959 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне16 марта, 11:53 • 23508 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 20440 просмотра
Ирак заявил об открытии нового маршрута для экспорта нефти на фоне закрытия Ормузского пролива15:07 • 10990 просмотра
публикации
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16:16 • 7996 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
13:54 • 20697 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 20636 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне16 марта, 11:53 • 23700 просмотра
Крупнейшие породы собак в мире16 марта, 10:19 • 30164 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Кир Стармер
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 30675 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 41487 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 45820 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 51835 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 45587 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление
Фильм

Правительство распределило 12 млрд гривен на ремонт дорог - Кулеба

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Кабмин распределил 12,6 млрд грн на содержание автодорог и развитие пунктов пропуска. Основные работы на международных трассах планируют завершить до мая.

Кабинет министров распределил 12,6 млрд гривен, предусмотренных в государственном бюджете на 2026 год, на ремонт и содержание дорог общего пользования. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

"Ускоряем темпы текущего ремонта дорог по всей стране. Правительство приняло решение о распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2026 год, на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. 4,6 млрд гривен направляется непосредственно на текущие дорожные работы. Кроме того, 3 млрд гривен дополнительно выделено из резервного фонда государственного бюджета на неотложный ремонт дорог государственного значения", - написал Кулеба.

Он отметил, что работы уже активно ведутся во всех регионах. С начала 2026 года восстановлено дорожное покрытие на площади почти 737 000 м².

"Решение правительства позволит существенно ускорить ремонты на основных транспортных маршрутах страны. В первую очередь речь идет о ключевых логистических маршрутах и дорогах государственного значения с высокой интенсивностью движения. Текущий ремонт на международных трассах планируем завершить до 1 мая, а все основные работы – до 1 июня 2026 года", - добавил Кулеба.

Дополнение

В соответствии с постановлением правительства №335 от 16 марта 2026 года, Кабинет министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2026 году.

Согласно документу, средства планируется привлекать за счет общего фонда госбюджета, а также специального фонда, сформированного за счет средств гранта целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, реконструкции и реформированию Украины, предоставляемого в соответствии с Соглашением о гранте между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития.

Главным распорядителем средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Агентство восстановления.

Задачами главного распорядителя являются:

  • организация нового строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования по установленным для них строительным нормам и государственным стандартам;
    • обеспечение инновационного развития дорожного хозяйства;
      • обеспечение развития, строительства, ремонта, обустройства, модернизации и содержания пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения.

        Направлениями использования бюджетных средств являются:

        • текущий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения;
          • выполнение научно-исследовательских работ;
            • функционирование информационно-аналитической системы дорожного хозяйства, в том числе содержание соответствующих бюджетных учреждений, обеспечивающих ее функционирование;
              • проведение конкурсов и подготовка договоров по выполнению работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов, софинансирование указанных работ согласно соответствующим договорам, осуществление контроля за их выполнением и принятие дорог в эксплуатацию;
                • реализация публичного инвестиционного проекта “Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине (DRIVE)”;
                  • софинансирование проектов по развитию пунктов пропуска через государственную границу по программе Европейского Союза “Механизм соединения Европы” (CEF) и объектов, реализуемых с привлечением государственных заимствований.

                    Согласно документу, из указанной выше суммы планируется потратить:

                    • 10 млрд 820 млн 697 тыс. гривен - на текущий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения;
                      • 29,3 млн гривен - на текущий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения;
                        • 86 млн 414,7 тыс. гривен - на функционирование информационно-аналитической системы дорожного хозяйства, в том числе содержание соответствующих бюджетных учреждений, обеспечивающих ее функционирование;
                          • 771 млн 284,6 тыс. гривен - на проведение конкурсов и подготовку договоров по выполнению работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов, софинансирование указанных работ согласно соответствующим договорам, осуществление контроля за их выполнением и принятие дорог в эксплуатацию;
                            • 257 млн 748 тыс. гривен - на реализацию публичного инвестиционного проекта “Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине (DRIVE)”;
                              • 542 млн 303,7 тыс. гривен - на софинансирование проектов по развитию пунктов пропуска через государственную границу по программе Европейского Союза “Механизм соединения Европы” (CEF) и объектов, которые реализуются с привлечением государственных заимствований согласно порядку использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития, строительства, восстановления и обеспечения устойчивых транспортных связей дорожной инфраструктуры;
                                • 350 млн гривен - на ремонт и содержание пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения.

                                  Напомним

                                  Кабинет министров выделил дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на ремонт автомобильных дорог государственного значения. 

