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Из-за засухи на Дунае в Сербии из воды снова появился затонувший нацистский военный корабль

Киев • УНН

 • 48721 просмотра

Из-за критического снижения уровня воды в Дунае в Сербии появился затонувший немецкий военный корабль времен Второй мировой войны. Судно обнаружили возле города Прахово на фоне продолжительной жары.

Из-за засухи на Дунае в Сербии из воды снова появился затонувший нацистский военный корабль
Фото: Reuters

В Сербии из-за критического снижения уровня воды в Дунае на поверхности снова появился затонувший немецкий военный корабль времен Второй мировой войны. Судно обнаружили возле города Прахово на фоне продолжительной жары, охватившей Европу, сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

По данным издания, корабль, вероятно, был затоплен немецкими войсками во время отступления от наступления Красной армии в конце Второй мировой войны.

По оценкам Европейского инвестиционного банка, на дне Дуная остаются около 200 затонувших судов, среди которых военные корабли Kriegsmarine, грузовые суда, буксиры и баржи. Часть из них до сих пор имеет башни, командные мостики, мачты и поврежденные корпуса, тогда как другие почти полностью засыпаны песком.

Затонувшие суда мешают судоходству

Как отмечает The Telegraph, обломки судов создают серьезные препятствия для навигации. По оценкам сербской стороны, из-за этого страна ежегодно теряет около 5 миллионов евро из-за задержек коммерческого судоходства.

Для расчистки русла реки Европейский инвестиционный банк выделил 16 миллионов евро в рамках инвестиционной программы для стран Западных Балкан.

В то же время в болгарской части Дуная, возле города Русе, из-за обмеления реки археологи обнаружили останки шерстистого мамонта. Среди находок - челюстная кость, бивни, лопатка и бедренная кость. Исследователи предполагают, что животное было молодым, а темная окраска костей может свидетельствовать о длительном пребывании в болотистой среде.

Засуха на Дунае помогла найти в Болгарии кости мамонта30.07.26, 03:58 • 4342 просмотра

Степан Гафтко

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