Засуха на Дунае помогла найти в Болгарии кости мамонта

В Болгарии из-за аномально низкого уровня воды в Дунае обнаружили кости мамонта, которые долгое время оставались на дне реки. Находку сделали возле села Рягово после того, как вода отступила из-за засухи, сообщает Yle, пишет УНН.

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Кости случайно нашел местный житель, который прогуливался по берегу Дуная. После этого на место прибыли специалисты, которые подтвердили, что останки принадлежат мамонту.

По словам экспертов, среди найденных останков - часть бедренной кости, нижняя челюсть, бивни и десятки отдельных фрагментов костей.

Тысячи лет назад мамонты населяли значительную часть бассейна Дуная. Подобные палеонтологические находки ранее уже обнаруживали в других районах Дунайского региона.

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