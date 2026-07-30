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Засуха на Дунае помогла найти в Болгарии кости мамонта

Киев • УНН

 • 4341 просмотра

В Болгарии из-за аномально низкого уровня воды в Дунае обнаружили кости мамонта. Среди останков – бедренная кость, нижняя челюсть и бивни.

Засуха на Дунае помогла найти в Болгарии кости мамонта

В Болгарии из-за аномально низкого уровня воды в Дунае обнаружили кости мамонта, которые долгое время оставались на дне реки. Находку сделали возле села Рягово после того, как вода отступила из-за засухи, сообщает Yle, пишет УНН.

Подробности

Кости случайно нашел местный житель, который прогуливался по берегу Дуная. После этого на место прибыли специалисты, которые подтвердили, что останки принадлежат мамонту.

По словам экспертов, среди найденных останков - часть бедренной кости, нижняя челюсть, бивни и десятки отдельных фрагментов костей.

Тысячи лет назад мамонты населяли значительную часть бассейна Дуная. Подобные палеонтологические находки ранее уже обнаруживали в других районах Дунайского региона.

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Степан Гафтко

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