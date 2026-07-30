На АЭС "Пакш" в Венгрии остановят еще один энергоблок из-за критического падения уровня Дуная
Киев • УНН
Венгерская АЭС Пакш остановит энергоблок №3 29 июля 2026 года из-за критического падения уровня воды в Дунае до -118 см. Специалисты постоянно мониторят ситуацию для безопасной работы объекта.
Венгерская атомная электростанция "Пакш" начнёт остановку энергоблока №3 из-за критического снижения уровня воды в Дунае. Об этом сообщила компания-оператор MVM Paksi Atomerőmű, пишет УНН.
Детали
Уровень воды в Дунае продолжает снижаться в последние дни, побив негативные рекорды на нескольких участках. Текущий уровень воды в Пакше составляет -118 см. Учитывая текущую ситуацию, помимо предварительного вывода из эксплуатации, наши специалисты начнут остановку блока №3 29 июля 2026 года в 15:00
В компании отметили, что специалисты постоянно отслеживают изменение расхода и температуры воды в Дунае и принимают необходимые решения в соответствии с ситуацией.
Наша цель – поддерживать безопасную работу объекта и соблюдать экологические нормы
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