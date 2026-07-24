Россия начала подготовку к строительству новых ядерных реакторов вблизи границы с Финляндией
Киев • УНН
Российский регулятор разрешил "Росатому" подготовительные работы для двух новых реакторов на Кольской АЭС в 100 км от Финляндии. В Финляндии считают замену старых реакторов более безопасной, но сотрудничество приостановлено из-за войны.
российская госкорпорация "росатом" получила разрешение на подготовку к строительству двух новых ядерных реакторов на Кольской атомной электростанции в мурманской области, примерно в 100 км от границы с Финляндией. Об этом сообщает The Barents Observer, пишет УНН.
Детали
российский регулятор ростехнадзор разрешил начать подготовительные работы в городе Полярные Зори. Новые реакторы должны заменить два самых старых энергоблока Кольской АЭС, которые были введены в эксплуатацию еще в 1970-х годах.
В Финляндии считают новые реакторы более безопасными
Ведущий эксперт Финского управления радиационной и ядерной безопасности (STUK) Аапо Тансканен заявил, что замена старых реакторов новыми является положительной с точки зрения безопасности. По его словам, новые реакторы используют проверенную технологию ВВЭР, которая также применяется на атомных электростанциях в Финляндии и других европейских странах.
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В то же время он отметил, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину сотрудничество между STUK и российскими атомными предприятиями было приостановлено, хотя международные соглашения о взаимном информировании в случае ядерных аварий остаются в силе.
Подготовительные работы на площадке будут включать расчистку территории, строительство подъездных дорог и создание инфраструктуры для будущего строительства. Ввод новых реакторов в эксплуатацию ожидается примерно через 10 лет, после чего они постепенно заменят все четыре действующих энергоблока Кольской АЭС.
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