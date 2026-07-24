Россия начала подготовку к строительству новых ядерных реакторов вблизи границы с Финляндией

$44.770.0251.070.03
ukenru
17:20 • 6706 просмотра
На железнодорожной станции под Киевом обнаружили тело 14-летнего парня
15:58 • 14505 просмотра
В рф значительная часть западного авиапарка исчерпала гарантированный ресурс - ГУР
23 июля, 14:16 • 13503 просмотра
Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча может состояться до осени
Эксклюзив
23 июля, 13:29 • 17472 просмотра
Как помочь домашним животным в жару - советы
23 июля, 11:09 • 22793 просмотра
Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 33229 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
23 июля, 09:04 • 27530 просмотра
Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"
23 июля, 07:28 • 27209 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
23 июля, 05:23 • 30699 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 32057 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1м/с
54%
745мм
Популярные новости
рф за несколько часов атаковала пять областей: трое погибших, более 30 раненыхPhoto23 июля, 13:00 • 5196 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 19328 просмотра
Зеленский анонсировал кадровую перезагрузку в ВСУ23 июля, 14:43 • 3278 просмотра
В Хмельницкой области ТЦК приковали человека к автомобилю - реакция Лубинца не заставила себя ждатьVideo23 июля, 15:06 • 6466 просмотра
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 13656 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 13697 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 19374 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 33229 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 91973 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 85304 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Кайя Каллас
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожье
Греция
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 29308 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 34318 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 71275 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 61431 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 71985 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Truth Social
Серия Airbus A320
Боинг 737
Ракетная система С-300

Россия начала подготовку к строительству новых ядерных реакторов вблизи границы с Финляндией

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Российский регулятор разрешил "Росатому" подготовительные работы для двух новых реакторов на Кольской АЭС в 100 км от Финляндии. В Финляндии считают замену старых реакторов более безопасной, но сотрудничество приостановлено из-за войны.

Россия начала подготовку к строительству новых ядерных реакторов вблизи границы с Финляндией

российская госкорпорация "росатом" получила разрешение на подготовку к строительству двух новых ядерных реакторов на Кольской атомной электростанции в мурманской области, примерно в 100 км от границы с Финляндией. Об этом сообщает The Barents Observer, пишет УНН.

Детали

российский регулятор ростехнадзор разрешил начать подготовительные работы в городе Полярные Зори. Новые реакторы должны заменить два самых старых энергоблока Кольской АЭС, которые были введены в эксплуатацию еще в 1970-х годах.

В Финляндии считают новые реакторы более безопасными

Ведущий эксперт Финского управления радиационной и ядерной безопасности (STUK) Аапо Тансканен заявил, что замена старых реакторов новыми является положительной с точки зрения безопасности. По его словам, новые реакторы используют проверенную технологию ВВЭР, которая также применяется на атомных электростанциях в Финляндии и других европейских странах.

россия превратила Запорожскую АЭС в военную базу - ГУР13.07.26, 16:57 • 3655 просмотров

В то же время он отметил, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину сотрудничество между STUK и российскими атомными предприятиями было приостановлено, хотя международные соглашения о взаимном информировании в случае ядерных аварий остаются в силе.

Подготовительные работы на площадке будут включать расчистку территории, строительство подъездных дорог и создание инфраструктуры для будущего строительства. Ввод новых реакторов в эксплуатацию ожидается примерно через 10 лет, после чего они постепенно заменят все четыре действующих энергоблока Кольской АЭС.

Россия строит в Бангладеш АЭС за $13 млрд, которая обеспечит до 15% электроэнергии страны12.07.26, 07:58 • 5410 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Война в Украине
Финляндия
Украина