Россия строит в Бангладеш АЭС за $13 млрд, которая обеспечит до 15% электроэнергии страны
Киев • УНН
Российский «Росатом» строит первую АЭС Бангладеш «Руппур» стоимостью $13 млрд. Станция мощностью 2,4 ГВт обеспечит до 15% потребностей страны в электроэнергии.
Первая атомная электростанция Бангладеш, которую строит российский "Росатом", после завершения работ сможет обеспечивать до 15% потребностей страны в электроэнергии. Стоимость проекта оценивается в 13 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Речь идет об АЭС "Руппур" с двумя реакторами российского производства. Первый энергоблок планируют полностью ввести в эксплуатацию в начале 2027 года, второй – в 2028-м. Общая мощность станции составит 2,4 ГВт.
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Правительство Бангладеш рассматривает атомную энергетику как способ уменьшить зависимость от импортного ископаемого топлива и защитить страну от энергетических кризисов, вызванных геополитическими конфликтами.
Проект подорожал из-за задержек
Задержка имела огромные финансовые последствия для Бангладеш. Своевременное завершение не только позволило бы избежать этого огромного роста затрат, но и помогло бы нам сократить расходы на импорт ископаемого топлива
По данным Bloomberg, из-за девальвации местной валюты и задержек строительства стоимость проекта в национальной валюте существенно выросла. В то же время власти уже рассматривают возможность строительства малых модульных реакторов, которые, по их мнению, можно будет быстрее вводить в эксплуатацию и дешевле строить.
По оценкам экспертов, реализация проекта "Руппур" позволит Бангладеш в ближайшие годы избежать строительства новых крупных базовых электростанций и создаст условия для более активного развития возобновляемой энергетики.
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