США выделят $17,5 млрд на строительство десяти новых атомных реакторов

$44.910.0051.410.05
ukenru
23 июня, 14:12 • 23911 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 48673 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 43912 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
23 июня, 09:04 • 33706 просмотра
Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex
23 июня, 08:40 • 38848 просмотра
НБУ требует снять Смилянского с должности гендиректора Укрпочты
23 июня, 06:57 • 26971 просмотра
Всемирный банк одобрил новое финансирование для Украины на $3,39 млрд
Эксклюзив
22 июня, 18:02 • 37532 просмотра
Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть
Эксклюзив
22 июня, 15:48 • 93790 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
22 июня, 14:01 • 57161 просмотра
Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Эксклюзив
22 июня, 12:51 • 54526 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.4м/с
69%
748мм
Популярные новости
НБУ оштрафовал Укрпочту на 2,5 млн грн за нарушения на платежном рынке23 июня, 16:52 • 6882 просмотра
Из оккупации удалось вернуть 15 детей и подростков, россияне угрожали им интернатом и мобилизацией23 июня, 17:07 • 5192 просмотра
В Черногории задержали экс-директора лагеря "Olympic Village", где погиб 10-летний мальчик - Кравченко23 июня, 17:24 • 9118 просмотра
В Хмельницкой области перевернулся автобус с более чем 50 пассажирами, который ехал в БолгариюPhoto23 июня, 18:42 • 10016 просмотра
Мужчину со сломанными ребрами и отца ребенка-инвалида удерживали в ТЦК – Лубинец20:47 • 5522 просмотра
публикации
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23 июня, 14:12 • 23913 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 48679 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 43915 просмотра
Как отличить фальшивые деньги от настоящих - основные признаки подделки23 июня, 09:28 • 33154 просмотра
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения22 июня, 19:28 • 48753 просмотра
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Ирина Терех
Денис Штилерман
Андрюс Кубилиус
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Украина
Париж
Норвегия
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 52963 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 56854 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 74737 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 77667 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 93334 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

США выделят $17,5 млрд на строительство десяти новых атомных реакторов

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Администрация Трампа объявила о выделении 17,5 млрд долларов на ускорение строительства десяти новых ядерных реакторов в связи с ростом спроса на электроэнергию. Строительство может начаться до 2030 года, а ввод в эксплуатацию ожидается в середине следующего десятилетия.

США выделят $17,5 млрд на строительство десяти новых атомных реакторов

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о выделении 17,5 млрд долларов на ускорение строительства десяти новых крупных ядерных реакторов. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В Вашингтоне объясняют решение резким ростом спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных и развития технологий искусственного интеллекта.

США выделят $100 млн на ремонт конфайнмента ЧАЭС после повреждения российским дроном – Шмыгаль29.04.26, 18:29 • 3605 просмотров

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что интерес к проекту уже проявляют как энергетические компании, так и операторы крупных дата-центров. По его словам, строительство реакторов может стартовать до 2030 года, а ввод в эксплуатацию ожидается в середине следующего десятилетия.

Ставка на атомную энергетику

Все десять новых реакторов планируют строить по технологии AP1000 компании Westinghouse. Именно такие энергоблоки были возведены на АЭС Vogtle в штате Джорджия - это первые крупные атомные реакторы, построенные в США за последние десятилетия.

США вывезли обогащенный уран из Венесуэлы09.05.26, 20:28 • 20653 просмотра

В Министерстве энергетики сообщили, что семь энергетических и коммунальных компаний уже подписали письма о намерениях по участию в программе. Планируется выбрать пять площадок, на каждой из которых будет сооружено по два реактора. Федеральные средства будут использованы в первую очередь для закупки ключевых компонентов с длительными сроками производства.

Президент Трамп ранее поставил цель увеличить производство атомной энергии в США в четыре раза в течение следующих 25 лет. В то же время критики программы подчеркивают, что новые атомные электростанции остаются дорогими проектами, а в ряде американских штатов до сих пор действуют ограничения или запреты на строительство новых ядерных объектов.

Китай планирует запустить семь новых ядерных реакторов в 2026 году17.04.26, 06:33 • 4922 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира