США выделят $17,5 млрд на строительство десяти новых атомных реакторов
Киев • УНН
Администрация Трампа объявила о выделении 17,5 млрд долларов на ускорение строительства десяти новых ядерных реакторов в связи с ростом спроса на электроэнергию. Строительство может начаться до 2030 года, а ввод в эксплуатацию ожидается в середине следующего десятилетия.
Администрация президента США Дональда Трампа объявила о выделении 17,5 млрд долларов на ускорение строительства десяти новых крупных ядерных реакторов. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
В Вашингтоне объясняют решение резким ростом спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных и развития технологий искусственного интеллекта.
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Министр энергетики США Крис Райт заявил, что интерес к проекту уже проявляют как энергетические компании, так и операторы крупных дата-центров. По его словам, строительство реакторов может стартовать до 2030 года, а ввод в эксплуатацию ожидается в середине следующего десятилетия.
Ставка на атомную энергетику
Все десять новых реакторов планируют строить по технологии AP1000 компании Westinghouse. Именно такие энергоблоки были возведены на АЭС Vogtle в штате Джорджия - это первые крупные атомные реакторы, построенные в США за последние десятилетия.
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В Министерстве энергетики сообщили, что семь энергетических и коммунальных компаний уже подписали письма о намерениях по участию в программе. Планируется выбрать пять площадок, на каждой из которых будет сооружено по два реактора. Федеральные средства будут использованы в первую очередь для закупки ключевых компонентов с длительными сроками производства.
Президент Трамп ранее поставил цель увеличить производство атомной энергии в США в четыре раза в течение следующих 25 лет. В то же время критики программы подчеркивают, что новые атомные электростанции остаются дорогими проектами, а в ряде американских штатов до сих пор действуют ограничения или запреты на строительство новых ядерных объектов.
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