ЕС запускает новые программы поддержки бизнеса и энергетики Украины – Кос

$44.120.0251.910.02
ukenru
Эксклюзив
16:29 • 450 просмотра
Эксклюзив
15:42 • 2710 просмотра
Эксклюзив
14:08 • 6590 просмотра
13:19 • 10761 просмотра
Эксклюзив
13:03 • 15584 просмотра
12:30 • 11342 просмотра
Эксклюзив
12:11 • 13092 просмотра
11:41 • 12914 просмотра
11:28 • 14154 просмотра
Эксклюзив
11:08 • 13615 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
23%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Бызов
Рустем Умеров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Иран
Венгрия
Европа
Словакия
Реклама
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 90981 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 70432 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 61615 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 66248 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 88373 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Социальная сеть
The Washington Post

ЕС запускает новые программы поддержки бизнеса и энергетики Украины – Кос

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Еврокомиссия согласовала проекты финансирования энергетики, инфраструктуры и предпринимательства. Пять стран ЕС будут инвестировать в технологии двойного назначения.

ЕС запускает новые программы поддержки бизнеса и энергетики Украины – Кос

Европейский Союз совместно с международными финансовыми институтами и государствами-партнерами согласовал новые инструменты поддержки украинского бизнеса, энергетики и инфраструктуры. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает УНН.

По ее словам, совместно с Европейским банком реконструкции и развития согласована программа поддержки малого и среднего бизнеса.

Также отдельные решения приняты для энергетического сектора с участием партнеров из Словакии.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк согласовал финансирование приоритетных инфраструктурных проектов в Украине.

Франция, Италия, Финляндия, Польша и Чехия также присоединились к совместному плану инвестиций в технологии двойного назначения через свои национальные банки развития 

– отметила Кос.

Она подчеркнула, что такие договоренности должны помочь европейскому бизнесу заходить в Украину, а украинской экономике – расти даже в условиях войны.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Европейский инвестиционный банк
Европейский Союз
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Италия
Словакия
Украина
Польша