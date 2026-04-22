ЕС запускает новые программы поддержки бизнеса и энергетики Украины – Кос

Европейский Союз совместно с международными финансовыми институтами и государствами-партнерами согласовал новые инструменты поддержки украинского бизнеса, энергетики и инфраструктуры. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает УНН.

По ее словам, совместно с Европейским банком реконструкции и развития согласована программа поддержки малого и среднего бизнеса.

Также отдельные решения приняты для энергетического сектора с участием партнеров из Словакии.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк согласовал финансирование приоритетных инфраструктурных проектов в Украине.

Франция, Италия, Финляндия, Польша и Чехия также присоединились к совместному плану инвестиций в технологии двойного назначения через свои национальные банки развития – отметила Кос.

Она подчеркнула, что такие договоренности должны помочь европейскому бизнесу заходить в Украину, а украинской экономике – расти даже в условиях войны.

