90 миллиардов евро Украине и новые санкции против РФ предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС

Кипрское председательство в Европейском Союзе подтвердило, что послы ЕС дали предварительное одобрение кредита объемом 90 млрд евро для Украины, формальная процедура завершится в четверг, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В кипрском председательстве также указали, что 20-й пакет санкций против России также получил предварительный зеленый свет.

Теперь они пройдут письменную процедуру для их окончательного утверждения Советом ЕС – сказал представитель кипрского председательства в ЕС.

Ожидается, что письменная процедура завершится завтра днем, что удобно также является временем, когда лидеры ЕС должны встретиться на Кипре, пишет издание.

"Просто небольшое объяснение: письменная процедура заканчивается завтра в 13:00 CET, после чего этот документ будет утвержден. Но это обусловлено получением Венгрией и Словакией российской нефти через "Дружбу", как ожидается, позже сегодня, на фоне того, как нефть сейчас уже транспортируется", - сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X в среду.

