90 миллиардов евро Украине и новые санкции против РФ предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС
Киев • УНН
Послы ЕС предварительно согласовали кредит Украине и 20-й пакет санкций против РФ. Окончательное утверждение ожидается в четверг после завершения процедур.
Кипрское председательство в Европейском Союзе подтвердило, что послы ЕС дали предварительное одобрение кредита объемом 90 млрд евро для Украины, формальная процедура завершится в четверг, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
В кипрском председательстве также указали, что 20-й пакет санкций против России также получил предварительный зеленый свет.
Теперь они пройдут письменную процедуру для их окончательного утверждения Советом ЕС
Ожидается, что письменная процедура завершится завтра днем, что удобно также является временем, когда лидеры ЕС должны встретиться на Кипре, пишет издание.
"Просто небольшое объяснение: письменная процедура заканчивается завтра в 13:00 CET, после чего этот документ будет утвержден. Но это обусловлено получением Венгрией и Словакией российской нефти через "Дружбу", как ожидается, позже сегодня, на фоне того, как нефть сейчас уже транспортируется", - сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X в среду.
