Украина присоединилась к Конвенции о международном доступе к правосудию - Рада

Верховная Рада Украины поддержала присоединение к Конвенции о международном доступе к правосудию, благодаря которой украинцы смогут получать бесплатную юридическую помощь на территории 28 государств-участниц Конвенции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Детали

Законопроект № 0304 предусматривает упрощение процедуры обращения в иностранные суды, их освобождение от легализации документов и оплаты за их рассмотрение.

Согласно пояснительной записке, участниками вышеупомянутой Конвенции являются 28 государств: Албания, беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Эстония, Испания, Казахстан, Коста-Рика, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция, Швейцария.

Присоединение к Конвенции станет позитивным шагом на пути обеспечения доступа граждан к системе бесплатной юридической помощи в соответствии с нормами международного частного права - говорится в пояснительной записке.

Напомним

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком о финансировании системы экстренной помощи на сумму в 50 млн евро.

Также Верховная Рада ратифицировала Соглашение о доступе Украины к Резерву кибербезопасности ЕС.