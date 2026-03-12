$43.980.1150.930.10
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Украина присоединилась к Конвенции о международном доступе к правосудию - Рада

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Верховная Рада поддержала присоединение к Конвенции о международном доступе к правосудию. Это упрощает процедуру обращения украинских граждан в иностранные суды.

Украина присоединилась к Конвенции о международном доступе к правосудию - Рада

Верховная Рада Украины поддержала присоединение к Конвенции о международном доступе к правосудию, благодаря которой украинцы смогут получать бесплатную юридическую помощь на территории 28 государств-участниц Конвенции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Детали

Законопроект № 0304 предусматривает упрощение процедуры обращения в иностранные суды, их освобождение от легализации документов и оплаты за их рассмотрение.

Согласно пояснительной записке, участниками вышеупомянутой Конвенции являются 28 государств: Албания, беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Эстония, Испания, Казахстан, Коста-Рика, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция, Швейцария.

Присоединение к Конвенции станет позитивным шагом на пути обеспечения доступа граждан к системе бесплатной юридической помощи в соответствии с нормами международного частного права

- говорится в пояснительной записке.

Напомним

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком о финансировании системы экстренной помощи на сумму в 50 млн евро.

Также Верховная Рада ратифицировала Соглашение о доступе Украины к Резерву кибербезопасности ЕС.

Евгений Устименко

