Україна приєдналась до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя - Рада

Верховна Рада України підтримала приєднання до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя, завдяки якій українці зможуть отримувати безоплатну правничу допомогу на території 28 держав-учасниць Конвенції. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.

Деталі

Законопроєкт № 0304 передбачає спрощення процедури звернення до іноземних судів, їхнє звільнення від легалізації документів та оплати за їх розгляд.

Відповідно до пояснювальної записки, учасниками вищезгаданої Конвенції є 28 держав: Албанія, білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Естонія, Іспанія, Казахстан, Коста-Ріка, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Швейцарія.

Приєднання до Конвенції стане позитивним кроком на шляху забезпечення доступу громадян до системи безоплатної правничої допомоги відповідно до норм міжнародного приватного права - йдеться в пояснювальній записці.

