Рада ратифікувала угоду про доступ до Резерву кібербезпеки ЄС

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
13:11 • 2380 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
11:13 • 12489 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 24771 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 35029 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 45591 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 60678 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 55683 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 44096 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 45454 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37965 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.8м/с
33%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Техасі стратили чоловіка за жорстоке вбивство дівчини та дитини у 2013 році12 березня, 04:05 • 22745 перегляди
КВІР спільно з "Хезболлою" розпочав сорокову хвилю масованих атак на Ізраїль та американські бази12 березня, 04:29 • 23709 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк12 березня, 05:41 • 40325 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto07:59 • 26221 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 22069 перегляди
Публікації
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 1158 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці13:32 • 1800 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 18087 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 23010 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 51162 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Ніколь Кідман
Музикант
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Іран
Ірак
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 11034 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 39230 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 28049 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 27352 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 29267 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Фільм

Рада ратифікувала угоду про доступ до Резерву кібербезпеки ЄС

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Парламент ухвалив законопроєкт № 0365 для залучення фахівців та інструментів ЄС. Це посилить захист критичної інфраструктури та інтеграцію в простір ЄС.

Рада ратифікувала угоду про доступ до Резерву кібербезпеки ЄС

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про доступ України до Резерву кібербезпеки ЄС. Відповідний законопроєкт № 0365 прийняв парламент, повідомляє УНН.

Деталі

Угода відкриває доступ до масштабної європейської ініціативи в межах програми "Цифрова Європа".

Даний документ дозволяє Україні залучати провідних фахівців, технологічні рішення та інструменти ЄС для оперативного реагування на значні кіберінциденти, що посилить захист української критичної інфраструктури та сприятиме повній інтеграції країни до цифрового безпекового простору ЄС.

Також даним документом пропонується ратифікувати Угоду (у формі обміну листами) між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, про внесення змін до статті 1(1) Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу "Цифрова Європа" (2021 – 2027), підписану 27 травня 2025 року в Брюсселі і 2 липня 2025 року в Києві.

Нагадаємо

Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком про фінансування системи екстреної допомоги на суму в 50 млн євро.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаТехнології
Кібератака
Європейський інвестиційний банк
Верховна Рада України
Європейський Союз
Брюссель
Україна
Київ