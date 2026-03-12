Рада ратифікувала угоду про доступ до Резерву кібербезпеки ЄС

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про доступ України до Резерву кібербезпеки ЄС. Відповідний законопроєкт № 0365 прийняв парламент, повідомляє УНН.

Деталі

Угода відкриває доступ до масштабної європейської ініціативи в межах програми "Цифрова Європа".

Даний документ дозволяє Україні залучати провідних фахівців, технологічні рішення та інструменти ЄС для оперативного реагування на значні кіберінциденти, що посилить захист української критичної інфраструктури та сприятиме повній інтеграції країни до цифрового безпекового простору ЄС.

Також даним документом пропонується ратифікувати Угоду (у формі обміну листами) між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, про внесення змін до статті 1(1) Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу "Цифрова Європа" (2021 – 2027), підписану 27 травня 2025 року в Брюсселі і 2 липня 2025 року в Києві.

Нагадаємо

Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком про фінансування системи екстреної допомоги на суму в 50 млн євро.