Рада ратифицировала соглашение о доступе к Резерву кибербезопасности ЕС

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о доступе Украины к Резерву кибербезопасности ЕС. Соответствующий законопроект № 0365 принял парламент, сообщает УНН.

Подробности

Соглашение открывает доступ к масштабной европейской инициативе в рамках программы "Цифровая Европа".

Данный документ позволяет Украине привлекать ведущих специалистов, технологические решения и инструменты ЕС для оперативного реагирования на значительные киберинциденты, что усилит защиту украинской критической инфраструктуры и будет способствовать полной интеграции страны в цифровое пространство безопасности ЕС.

Также данным документом предлагается ратифицировать Соглашение (в форме обмена письмами) между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, с другой стороны, о внесении изменений в статью 1(1) Соглашения между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе Европейского Союза "Цифровая Европа" (2021 – 2027), подписанное 27 мая 2025 года в Брюсселе и 2 июля 2025 года в Киеве.

Напомним

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком о финансировании системы экстренной помощи на сумму в 50 млн евро.