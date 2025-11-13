Нафтогаз получил еще €127 млн гранта от банка ЕС на импорт газа на фоне атак рф
Киев • УНН
Группа Нафтогаз подписала грантовое инвестиционное соглашение с Европейским инвестиционным банком на €127 млн. Средства пойдут на закупку природного газа для отопительного сезона, компенсируя потери собственной добычи.
Группа Нафтогаз подписала грантовое инвестиционное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на сумму €127 млн — средства, предоставленные ЕС при финансовой поддержке правительства Норвегии и пойдут на закупку природного газа для этого отопительного сезона, сообщили в компании в четверг, пишет УНН.
Группа Нафтогаз и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заключили грантовое соглашение на €127 млн. (…) Они будут направлены на импорт дополнительных объемов газа, чтобы компенсировать потери собственной добычи в результате российских атак на гражданские объекты газовой инфраструктуры
Детали
Финансирование осуществляется через Европейскую инвестиционную платформу для Украины (Ukraine Investment Framework, UIF) - механизм, созданный для мобилизации государственных и частных инвестиций в восстановление и реконструкцию Украины после российской агрессии.
UIF является частью программы Ukraine Facility, основного инструмента ЕС для гражданской поддержки Украины. Впервые Норвегия направляет свою помощь непосредственно через этот механизм. Это демонстрирует быстрый и скоординированный ответ Team Europe на поддержку насущных энергетических потребностей Украины, отметили в Нафтогазе.
"Грант ЕС в размере €127 млн евро для Нафтогаза, в дополнение к кредиту ЕИБ в €300 млн евро, который был подписан и полностью выплачен в октябре, отражает общее понимание срочности ситуации и нашу способность действовать быстро", - отметила вице-президент ЕИБ Тереза Червинская, ответственная за деятельность банка в Украине.
Справка
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) создан в 1957 году. На сегодняшний день акционерами ЕИБ являются 27 стран Европейского Союза.