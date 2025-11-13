Нафтогаз получил еще €127 млн гранта от банка ЕС на импорт газа на фоне атак рф

$42.040.02
48.650.04
ukenru
Эксклюзив
14:40 • 10440 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 8602 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 12073 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 34473 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 27677 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 31374 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 34198 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32806 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28081 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21585 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 23863 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 27924 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo13 ноября, 09:06 • 22245 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo10:39 • 15923 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 30461 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
14:40 • 10440 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 34473 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 30969 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 28453 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 95962 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Александр Сырский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Литва
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 50053 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 50369 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 40522 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 79081 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 78814 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Lockheed C-130 Hercules
Бильд

Нафтогаз получил еще €127 млн гранта от банка ЕС на импорт газа на фоне атак рф

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Группа Нафтогаз подписала грантовое инвестиционное соглашение с Европейским инвестиционным банком на €127 млн. Средства пойдут на закупку природного газа для отопительного сезона, компенсируя потери собственной добычи.

Нафтогаз получил еще €127 млн гранта от банка ЕС на импорт газа на фоне атак рф

Группа Нафтогаз подписала грантовое инвестиционное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на сумму €127 млн — средства, предоставленные ЕС при финансовой поддержке правительства Норвегии и пойдут на закупку природного газа для этого отопительного сезона, сообщили в компании в четверг, пишет УНН.

Группа Нафтогаз и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заключили грантовое соглашение на €127 млн. (…) Они будут направлены на импорт дополнительных объемов газа, чтобы компенсировать потери собственной добычи в результате российских атак на гражданские объекты газовой инфраструктуры

- отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий в соцсетях.

Детали

Финансирование осуществляется через Европейскую инвестиционную платформу для Украины (Ukraine Investment Framework, UIF) - механизм, созданный для мобилизации государственных и частных инвестиций в восстановление и реконструкцию Украины после российской агрессии.

UIF является частью программы Ukraine Facility, основного инструмента ЕС для гражданской поддержки Украины. Впервые Норвегия направляет свою помощь непосредственно через этот механизм. Это демонстрирует быстрый и скоординированный ответ Team Europe на поддержку насущных энергетических потребностей Украины, отметили в Нафтогазе.

"Грант ЕС в размере €127 млн евро для Нафтогаза, в дополнение к кредиту ЕИБ в €300 млн евро, который был подписан и полностью выплачен в октябре, отражает общее понимание срочности ситуации и нашу способность действовать быстро", - отметила вице-президент ЕИБ Тереза Червинская, ответственная за деятельность банка в Украине.

"Нафтогаз" получил €300 млн от Европейского инвестиционного банка на закупку газа01.10.25, 16:21 • 2173 просмотра

Справка

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) создан в 1957 году. На сегодняшний день акционерами ЕИБ являются 27 стран Европейского Союза.

Юлия Шрамко

Экономика
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Европейский инвестиционный банк
Укргаздобыча
Норвегия
Украина