Українські громади можуть подати заявки на участь у пілотному проєкті зі створення Фонду соціального орендного житла
Київ • УНН
Міністерство розвитку громад оголосило прийом заявок від органів місцевого самоврядування для участі в пілотному проєкті зі створення муніципального фонду доступного орендного житла. Фінансування проєкту передбачає залучення 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку та Єврокомісії.
Міністерство розвитку громад оголосило старт прийому заявок від органів місцевого самоврядування для участі в експериментальному проєкті, який передбачає створення муніципального фонду доступного орендного житла для вразливих категорій населення. Про це Мінрозвитку повідомило у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
У межах проєкту планується зводити соціальні будинки, які перебуватимуть у власності громад і передаватимуться в оренду за цінами, нижчими за ринкові. Насамперед такі квартири зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, ветерани, родини полеглих військових, а також учителі, лікарі та працівники критичної інфраструктури.
Фінансування пілотної фази передбачає залучення 100 млн євро: половину становитимуть кредитні кошти, іншу половину – гранти від Європейського інвестиційного банку та Єврокомісії. Як зазначають у Мінрозвитку, кожна громада-учасник отримає рівні обсяги підтримки.
Розгляд звернень здійснюватиме спеціальна комісія за участі представників уряду, Агентства відновлення та Команди підтримки реформ, а також незалежних спостерігачів від ЄС та ЄІБ.
Відомство пояснює, що відбір відбуватиметься у два етапи: громади подають форми та рішення про участь, після чого ті, чиї показники найбільше відповідають цілям, презентують концепції будівництва соціального житла. Комісія також виїжджатиме на місця для уточнення даних.
Громадам пропонують подати ініціативні звернення до 12 грудня 2025 року.
