Якщо житло у спільній власності: спростили подачу заявки на "єВідновлення"
Київ • УНН
Уряд спростив порядок отримання компенсацій за програмою "єВідновлення" для житла у спільній власності. Це дозволить одному зі співвласників оформити допомогу, навіть якщо інший не виходить на зв'язок.
В Україні спростили порядок отримання компенсацій для ремонту пошкодженого через війну житла, що у спільній власності, за державною програмою "єВідновлення", повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у середу у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні уряд спростив порядок отримання компенсацій за програмою єВідновлення для житла у спільній власності", - повідомила Свириденко.
З її слів, тепер, якщо один зі співвласників виїхав, не виходить на зв’язок або не бере участі в утриманні майна, це не блокуватиме отримання допомоги.
"Компенсацію зможе оформити інший співвласник - за спрощеною процедурою без зайвих затримок", - вказала Прем'єр.
Це рішення, з її слів, дозволить людям швидше розпочати ремонт пошкодженого житла та повернути його до користування, навіть у ситуаціях, коли отримати згоду всіх співвласників було неможливо.
Також, з її слів, уряд сьогодні спрямовує 609 млн грн Мінрозвитку на "єВідновлення".
"Ще близько 9 тисяч українських родин отримають компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російської агресії", - повідомила Свириденко.
Загалом за програмою "єВідновлення" компенсації на відновлення пошкодженого житла в межах програми, за даними Прем'єра, вже отримали понад 116 тисяч сімей.
Довідково
"єВідновлення" – це програма компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Старт програми "єВідновлення" відбувся у 2023 році і наразі її функціонування дозволяє постраждалим отримати грошові компенсації для проведення поточних та капітальних ремонтів та у формі житлового сертифіката, завдяки якому доступна купівля нового житла за повністю зруйноване. Також доступна можливість подачі заяв для надання компенсації для відбудови на власній земельній ділянці.
Станом на початок 2025 року в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) зареєстровано 247 819 об’єктів пошкодженого та знищеного майна, з них 222 424 житлових будівлі.