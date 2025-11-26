Если жилье в общей собственности: упростили подачу заявки на "єВідновлення"

В Украине упростили порядок получения компенсаций для ремонта поврежденного из-за войны жилья, находящегося в общей собственности, по государственной программе "єВідновлення", сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня правительство упростило порядок получения компенсаций по программе єВідновлення для жилья в общей собственности", - сообщила Свириденко.

По ее словам, теперь, если один из совладельцев выехал, не выходит на связь или не участвует в содержании имущества, это не будет блокировать получение помощи.

"Компенсацию сможет оформить другой совладелец - по упрощенной процедуре без лишних задержек", - указала Премьер.

Это решение, по ее словам, позволит людям быстрее начать ремонт поврежденного жилья и вернуть его в пользование, даже в ситуациях, когда получить согласие всех совладельцев было невозможно.

Также, по ее словам, правительство сегодня направляет 609 млн грн Минразвития на "єВідновлення".

"Еще около 9 тысяч украинских семей получат компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате российской агрессии", - сообщила Свириденко.

В целом по программе "єВідновлення" компенсации на восстановление поврежденного жилья в рамках программы, по данным Премьера, уже получили более 116 тысяч семей.

Справка

"єВідновлення" – это программа компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье. Старт программы "єВідновлення" состоялся в 2023 году и сейчас ее функционирование позволяет пострадавшим получить денежные компенсации для проведения текущих и капитальных ремонтов и в форме жилищного сертификата, благодаря которому доступна покупка нового жилья за полностью разрушенное. Также доступна возможность подачи заявлений для предоставления компенсации для восстановления на собственном земельном участке.

По состоянию на начало 2025 года в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗИ) зарегистрировано 247 819 объектов поврежденного и уничтоженного имущества, из них 222 424 жилых здания.