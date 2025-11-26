$42.400.03
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
Если жилье в общей собственности: упростили подачу заявки на "єВідновлення"

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Правительство упростило порядок получения компенсаций по программе "єВідновлення" для жилья в общей собственности. Это позволит одному из совладельцев оформить помощь, даже если другой не выходит на связь.

Если жилье в общей собственности: упростили подачу заявки на "єВідновлення"

В Украине упростили порядок получения компенсаций для ремонта поврежденного из-за войны жилья, находящегося в общей собственности, по государственной программе "єВідновлення", сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня правительство упростило порядок получения компенсаций по программе єВідновлення для жилья в общей собственности", - сообщила Свириденко.

По ее словам, теперь, если один из совладельцев выехал, не выходит на связь или не участвует в содержании имущества, это не будет блокировать получение помощи.

"Компенсацию сможет оформить другой совладелец - по упрощенной процедуре без лишних задержек", - указала Премьер.

Это решение, по ее словам, позволит людям быстрее начать ремонт поврежденного жилья и вернуть его в пользование, даже в ситуациях, когда получить согласие всех совладельцев было невозможно.

Также, по ее словам, правительство сегодня направляет 609 млн грн Минразвития на "єВідновлення".

"Еще около 9 тысяч украинских семей получат компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате российской агрессии", - сообщила Свириденко.

В целом по программе "єВідновлення" компенсации на восстановление поврежденного жилья в рамках программы, по данным Премьера, уже получили более 116 тысяч семей.

Справка

"єВідновлення" – это программа компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье. Старт программы "єВідновлення" состоялся в 2023 году и сейчас ее функционирование позволяет пострадавшим получить денежные компенсации для проведения текущих и капитальных ремонтов и в форме жилищного сертификата, благодаря которому доступна покупка нового жилья за полностью разрушенное. Также доступна возможность подачи заявлений для предоставления компенсации для восстановления на собственном земельном участке.

По состоянию на начало 2025 года в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗИ) зарегистрировано 247 819 объектов поврежденного и уничтоженного имущества, из них 222 424 жилых здания.

Юлия Шрамко

