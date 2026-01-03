$42.170.18
49.550.24
ukenru
2 січня, 16:10 • 12896 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 21836 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 28806 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 43822 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 28496 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 63461 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 90774 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 65100 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 58868 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 197854 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
У Фінляндії на АЕС стався технічний збій: що відомо

Київ • УНН

 • 34 перегляди

2 січня у Фінляндії зупинився реактор АЕС Олкілуото через технічний збій. Несправність автоматично спричинила аварійну зупинку реактора OL2, що працює з 1982 року, але інцидент не вплинув на ядерну безпеку.

У Фінляндії на АЕС стався технічний збій: що відомо

У Фінляндії 2 січня через технічний збій зупинився реактор АЕС Олкілуото. Про це повідомляє Yle, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у північній мережі постачальника попередили про "незаплановану недоступність" потужностей через технічний збій на так званому "ядерному острові"

.

Під час оновлення програмного забезпечення системи керування потужністю реактора на одному з трьох блоків великої атомної електростанції виникла проблема

- вказує видання.

Зазначається, що на реакторі OL2, який працює з 1982 року, несправність автоматично спричинила його аварійну зупинку. При цьому інцидент не вплинув на ядерну безпеку - енергоблоки OL1 та OL3 станції працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про посилення критичної інфраструктури після пошкодження підводних кабелів між Естонією та Фінляндією.

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуТехнології
Техніка
Енергетика
Електроенергія
Фінляндія