У Фінляндії на АЕС стався технічний збій: що відомо
Київ • УНН
2 січня у Фінляндії зупинився реактор АЕС Олкілуото через технічний збій. Несправність автоматично спричинила аварійну зупинку реактора OL2, що працює з 1982 року, але інцидент не вплинув на ядерну безпеку.
У Фінляндії 2 січня через технічний збій зупинився реактор АЕС Олкілуото. Про це повідомляє Yle, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у північній мережі постачальника попередили про "незаплановану недоступність" потужностей через технічний збій на так званому "ядерному острові"
.
Під час оновлення програмного забезпечення системи керування потужністю реактора на одному з трьох блоків великої атомної електростанції виникла проблема
Зазначається, що на реакторі OL2, який працює з 1982 року, несправність автоматично спричинила його аварійну зупинку. При цьому інцидент не вплинув на ядерну безпеку - енергоблоки OL1 та OL3 станції працюють у звичайному режимі.
Нагадаємо
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про посилення критичної інфраструктури після пошкодження підводних кабелів між Естонією та Фінляндією.
Фінляндія затримала судно з росії за підозрою в саботажі підводного кабелю між Гельсінкі та Естонією01.01.26, 15:08 • 3696 переглядiв