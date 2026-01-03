$42.170.18
2 января, 16:10 • 12886 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 21813 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 28786 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 43790 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 28481 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 63456 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 90767 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 65091 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 58862 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 197846 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
В Финляндии на АЭС произошел технический сбой: что известно

Киев • УНН

 • 28 просмотра

2 января в Финляндии остановился реактор АЭС Олкилуото из-за технического сбоя. Неисправность автоматически вызвала аварийную остановку реактора OL2, работающего с 1982 года, но инцидент не повлиял на ядерную безопасность.

В Финляндии на АЭС произошел технический сбой: что известно

В Финляндии 2 января из-за технического сбоя остановился реактор АЭС Олкилуото. Об этом сообщает Yle, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в северной сети поставщика предупредили о "незапланированной недоступности" мощностей из-за технического сбоя на так называемом "ядерном острове"

.

При обновлении программного обеспечения системы управления мощностью реактора на одном из трех блоков крупной атомной электростанции возникла проблема

- указывает издание.

Отмечается, что на реакторе OL2, работающем с 1982 года, неисправность автоматически повлекла за собой его аварийную остановку. При этом инцидент не повлиял на ядерную безопасность – энергоблоки OL1 и OL3 станции работают в обычном режиме.

Напомним

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об усилении критической инфраструктуры после повреждения подводных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Финляндия задержала судно из россии по подозрению в саботаже подводного кабеля между Хельсинки и Эстонией01.01.26, 15:08 • 3696 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираТехнологии
Техника
Энергетика
Электроэнергия
Финляндия