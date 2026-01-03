В Финляндии на АЭС произошел технический сбой: что известно
Киев • УНН
2 января в Финляндии остановился реактор АЭС Олкилуото из-за технического сбоя. Неисправность автоматически вызвала аварийную остановку реактора OL2, работающего с 1982 года, но инцидент не повлиял на ядерную безопасность.
В Финляндии 2 января из-за технического сбоя остановился реактор АЭС Олкилуото. Об этом сообщает Yle, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в северной сети поставщика предупредили о "незапланированной недоступности" мощностей из-за технического сбоя на так называемом "ядерном острове"
.
При обновлении программного обеспечения системы управления мощностью реактора на одном из трех блоков крупной атомной электростанции возникла проблема
Отмечается, что на реакторе OL2, работающем с 1982 года, неисправность автоматически повлекла за собой его аварийную остановку. При этом инцидент не повлиял на ядерную безопасность – энергоблоки OL1 и OL3 станции работают в обычном режиме.
Напомним
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об усилении критической инфраструктуры после повреждения подводных кабелей между Эстонией и Финляндией.
Финляндия задержала судно из россии по подозрению в саботаже подводного кабеля между Хельсинки и Эстонией01.01.26, 15:08 • 3696 просмотров