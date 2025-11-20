В Україні змінили правила визначення вартості будівництва та зарплати будівельників: що передбачається

$42.090.00
Ексклюзив
08:56 • 7684 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 9522 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 10269 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 11269 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 18998 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 23808 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15 • 16692 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11 • 17969 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33442 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47064 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Популярнi новини
У Тернополі розгорнуті й безперервно функціонують "Пункти незламності" після російської атакиVideo20 листопада, 00:33 • 17708 перегляди
Не "все пропало", а "ми пройдемо цей період": Буданов - про нинішню зиму для України20 листопада, 01:02 • 13132 перегляди
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа20 листопада, 03:05 • 12704 перегляди
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни08:01 • 7774 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 12523 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни

Ексклюзив

08:56 • 7698 перегляди
Ексклюзив
08:56 • 7698 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 12599 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto07:11 • 19008 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 23818 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 57006 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 19776 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 43369 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 41520 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 42868 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 35739 перегляди
В Україні змінили правила визначення вартості будівництва та зарплати будівельників: що передбачається

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Уряд України встановив єдині правила формування вартості будівельних робіт для проєктів, що фінансуються державою, та оновив підхід до розрахунку заробітної плати будівельників. Нові правила діятимуть протягом воєнного стану та ще рік після його завершення.

В Україні змінили правила визначення вартості будівництва та зарплати будівельників: що передбачається

В Україні реформували правила визначення вартості будівництва і визначили підхід до розрахунку заробітної плати будівельників, повідомили у Мінрозвитку, пише УНН.

Деталі

Ухвалена урядом постанова, як вказано, встановлює єдині правила формування вартості будівельних робіт для проєктів, фінансованих за рахунок державних коштів.

"Ми реформуємо систему ціноутворення, орієнтуючись на сучасний, ринковий підхід, де все базується на реальних даних і відкритих джерелах", – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Нові правила діятимуть протягом воєнного стану та ще рік після його завершення.

Що передбачається

Постанова передбачає:

  • єдиний підхід до визначення загальновиробничих і адміністративних витрат, а також прибутку. Закріплюються чіткі відсоткові орієнтири: 10% для загальновиробничих, 3% для адміністративних витрат і 15% прибутку від прямих витрат. Це має зробити розрахунок вартості будівництва зрозумілим, справедливим і прозорим для всіх учасників ринку;
    • оновлений підхід до розрахунку заробітної плати. Оплата праці будівельників має бути не нижчою за мінімальні галузеві гарантії, визначені у спільній угоді Мінрозвитку з профспілкою. А у складних або небезпечних умовах, зокрема на територіях активних чи можливих бойових дій, рівень оплати може бути додатково підвищений;
      • створення Бази цін на будівельні матеріали, що увійде до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). У ній будуть зібрані дані про ринкові ціни на матеріали з різних джерел, в тому числі: Prozorro, митної та податкової статистики, прайсів виробників. Це має дозволити порівнювати кошторисні ціни з ринковими та запобігати їх завищенню;
        • запровадження Кодифікатора будівельної продукції. Він стане єдиним цифровим довідником, що впорядкує назви та характеристики матеріалів. Це має дозволити усім учасникам ринку “говорити однією мовою” й стане основою для Бази цін на будівельні матеріали.

          Будівництво ЖК зросло на 9%, але здача квартир в експлуатацію впала - експертка12.11.25, 15:19 • 2664 перегляди

          Юлія Шрамко

          ЕкономікаНерухомість
          Державний бюджет
          Кабінет Міністрів України
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Україна