В Україні змінили правила визначення вартості будівництва та зарплати будівельників: що передбачається
Київ • УНН
Уряд України встановив єдині правила формування вартості будівельних робіт для проєктів, що фінансуються державою, та оновив підхід до розрахунку заробітної плати будівельників. Нові правила діятимуть протягом воєнного стану та ще рік після його завершення.
Деталі
Ухвалена урядом постанова, як вказано, встановлює єдині правила формування вартості будівельних робіт для проєктів, фінансованих за рахунок державних коштів.
"Ми реформуємо систему ціноутворення, орієнтуючись на сучасний, ринковий підхід, де все базується на реальних даних і відкритих джерелах", – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Нові правила діятимуть протягом воєнного стану та ще рік після його завершення.
Що передбачається
Постанова передбачає:
- єдиний підхід до визначення загальновиробничих і адміністративних витрат, а також прибутку. Закріплюються чіткі відсоткові орієнтири: 10% для загальновиробничих, 3% для адміністративних витрат і 15% прибутку від прямих витрат. Це має зробити розрахунок вартості будівництва зрозумілим, справедливим і прозорим для всіх учасників ринку;
- оновлений підхід до розрахунку заробітної плати. Оплата праці будівельників має бути не нижчою за мінімальні галузеві гарантії, визначені у спільній угоді Мінрозвитку з профспілкою. А у складних або небезпечних умовах, зокрема на територіях активних чи можливих бойових дій, рівень оплати може бути додатково підвищений;
- створення Бази цін на будівельні матеріали, що увійде до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). У ній будуть зібрані дані про ринкові ціни на матеріали з різних джерел, в тому числі: Prozorro, митної та податкової статистики, прайсів виробників. Це має дозволити порівнювати кошторисні ціни з ринковими та запобігати їх завищенню;
- запровадження Кодифікатора будівельної продукції. Він стане єдиним цифровим довідником, що впорядкує назви та характеристики матеріалів. Це має дозволити усім учасникам ринку “говорити однією мовою” й стане основою для Бази цін на будівельні матеріали.
