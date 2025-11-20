В Украине изменили правила определения стоимости строительства и зарплаты строителей: что предусматривается
Киев • УНН
Правительство Украины установило единые правила формирования стоимости строительных работ для проектов, финансируемых государством, и обновило подход к расчету заработной платы строителей. Новые правила будут действовать в течение военного положения и еще год после его завершения.
В Украине реформировали правила определения стоимости строительства и определили подход к расчету заработной платы строителей, сообщили в Минразвития, пишет УНН.
Детали
Принятое правительством постановление, как указано, устанавливает единые правила формирования стоимости строительных работ для проектов, финансируемых за счет государственных средств.
"Мы реформируем систему ценообразования, ориентируясь на современный, рыночный подход, где все базируется на реальных данных и открытых источниках", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
Новые правила будут действовать в течение военного положения и еще год после его завершения.
Что предполагается
Постановление предусматривает:
- единый подход к определению общепроизводственных и административных расходов, а также прибыли. Закрепляются четкие процентные ориентиры: 10% для общепроизводственных, 3% для административных расходов и 15% прибыли от прямых расходов. Это должно сделать расчет стоимости строительства понятным, справедливым и прозрачным для всех участников рынка;
- обновленный подход к расчету заработной платы. Оплата труда строителей должна быть не ниже минимальных отраслевых гарантий, определенных в совместном соглашении Минразвития с профсоюзом. А в сложных или опасных условиях, в частности на территориях активных или возможных боевых действий, уровень оплаты может быть дополнительно повышен;
- создание Базы цен на строительные материалы, которая войдет в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕДЕССБ). В ней будут собраны данные о рыночных ценах на материалы из различных источников, в том числе: Prozorro, таможенной и налоговой статистики, прайсов производителей. Это должно позволить сравнивать сметные цены с рыночными и предотвращать их завышение;
- введение Кодификатора строительной продукции. Он станет единым цифровым справочником, который упорядочит названия и характеристики материалов. Это должно позволить всем участникам рынка “говорить на одном языке” и станет основой для Базы цен на строительные материалы.
