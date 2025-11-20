В Украине изменили правила определения стоимости строительства и зарплаты строителей: что предусматривается

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 7450 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10633 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13783 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20986 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27870 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40283 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22545 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24885 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25230 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22461 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21765 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26623 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14663 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23300 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13450 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 7462 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13788 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23580 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40290 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 59119 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6696 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26837 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39476 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53346 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75170 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

В Украине изменили правила определения стоимости строительства и зарплаты строителей: что предусматривается

Киев • УНН

 • 2710 просмотра

Правительство Украины установило единые правила формирования стоимости строительных работ для проектов, финансируемых государством, и обновило подход к расчету заработной платы строителей. Новые правила будут действовать в течение военного положения и еще год после его завершения.

В Украине изменили правила определения стоимости строительства и зарплаты строителей: что предусматривается

В Украине реформировали правила определения стоимости строительства и определили подход к расчету заработной платы строителей, сообщили в Минразвития, пишет УНН.

Детали

Принятое правительством постановление, как указано, устанавливает единые правила формирования стоимости строительных работ для проектов, финансируемых за счет государственных средств.

"Мы реформируем систему ценообразования, ориентируясь на современный, рыночный подход, где все базируется на реальных данных и открытых источниках", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Новые правила будут действовать в течение военного положения и еще год после его завершения.

Что предполагается

Постановление предусматривает:

  • единый подход к определению общепроизводственных и административных расходов, а также прибыли. Закрепляются четкие процентные ориентиры: 10% для общепроизводственных, 3% для административных расходов и 15% прибыли от прямых расходов. Это должно сделать расчет стоимости строительства понятным, справедливым и прозрачным для всех участников рынка;
    • обновленный подход к расчету заработной платы. Оплата труда строителей должна быть не ниже минимальных отраслевых гарантий, определенных в совместном соглашении Минразвития с профсоюзом. А в сложных или опасных условиях, в частности на территориях активных или возможных боевых действий, уровень оплаты может быть дополнительно повышен;
      • создание Базы цен на строительные материалы, которая войдет в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕДЕССБ). В ней будут собраны данные о рыночных ценах на материалы из различных источников, в том числе: Prozorro, таможенной и налоговой статистики, прайсов производителей. Это должно позволить сравнивать сметные цены с рыночными и предотвращать их завышение;
        • введение Кодификатора строительной продукции. Он станет единым цифровым справочником, который упорядочит названия и характеристики материалов. Это должно позволить всем участникам рынка “говорить на одном языке” и станет основой для Базы цен на строительные материалы.

          Строительство ЖК выросло на 9%, но сдача квартир в эксплуатацию упала - эксперт12.11.25, 15:19 • 2722 просмотра

          Юлия Шрамко

          ЭкономикаНедвижимость
          Государственный бюджет
          Кабинет Министров Украины
          Военное положение
          Война в Украине
          Украина