Строительство ЖК выросло на 9%, но сдача квартир в эксплуатацию упала - эксперт

В Украине за 10 месяцев 2023 года стартовало строительство 187 новых жилых комплексов, что на 9% больше, чем в прошлом году. Продажи недвижимости открыты на 2149 проектах, но количество сданных в эксплуатацию квартир уменьшилось на 9%.