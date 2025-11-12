Строительство ЖК выросло на 9%, но сдача квартир в эксплуатацию упала - эксперт
Киев • УНН
В Украине за 10 месяцев 2023 года стартовало строительство 187 новых жилых комплексов, что на 9% больше, чем в прошлом году. Продажи недвижимости открыты на 2149 проектах, но количество сданных в эксплуатацию квартир уменьшилось на 9%.
Строительство жилых комплексов в этом году в Украине выросло на 9%, но процент сдачи квартир в эксплуатацию упал, при этом на рынке строительства ЖК лидируют Киев и Львов. Об этом во время брифинга сообщила руководитель отдела по связям с застройщиками компании ЛУН Елена Унаньян, пишет УНН.
Детали
По состоянию на сегодня, по ее словам, продажи недвижимости на первичном рынке открыты в 2149 проектах. Это почти 1,5 тысячи жилых комплексов и 663 коттеджных городка.
"В Киеве и области 27% всех жилых комплексов, в которых открыты продажи. Еще 18% во Львове. Далее идут Одесса, Ивано-Франковск и Хмельницкий", - сообщила Унаньян.
При этом в целом в Украине за первые 10 месяцев этого года, по ее данным, стартовало строительство 187 новых жилых комплексов. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Безусловным лидером строительства ЖК с начала полномасштабного вторжения являются Львов и область. За 2025 год здесь запустилось почти 60 ЖК. В Киеве старт новых проектов в 2025 году вырос на 70%. Третье и четвертое места занимают Ивано-Франковск и Закарпатье", - рассказала эксперт.
По ее словам, Киев и область лидируют среди строительства коттеджных городков.
Также, по ее словам, в 2025 году уменьшилось количество квартир, которые уже сданы в эксплуатацию, - до более 40 тысяч квартир, это на 9% меньше, чем в прошлом году.
