Строительство ЖК выросло на 9%, но сдача квартир в эксплуатацию упала - эксперт

$42.010.06
48.610.07
ukenru
14:21 • 1812 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось
13:55 • 6956 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 10588 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 15347 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 33889 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 59052 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 79266 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122411 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 56035 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 84214 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46198 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44327 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43414 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 21611 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23320 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 5316 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23426 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 18096 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43508 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122411 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Артем Довбик
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 13381 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44422 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46292 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 30384 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 44757 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сериал
Дипломатка

Строительство ЖК выросло на 9%, но сдача квартир в эксплуатацию упала - эксперт

Киев • УНН

 • 830 просмотра

В Украине за 10 месяцев 2023 года стартовало строительство 187 новых жилых комплексов, что на 9% больше, чем в прошлом году. Продажи недвижимости открыты на 2149 проектах, но количество сданных в эксплуатацию квартир уменьшилось на 9%.

Строительство ЖК выросло на 9%, но сдача квартир в эксплуатацию упала - эксперт

Строительство жилых комплексов в этом году в Украине выросло на 9%, но процент сдачи квартир в эксплуатацию упал, при этом на рынке строительства ЖК лидируют Киев и Львов. Об этом во время брифинга сообщила руководитель отдела по связям с застройщиками компании ЛУН Елена Унаньян, пишет УНН.

Детали

По состоянию на сегодня, по ее словам, продажи недвижимости на первичном рынке открыты в 2149 проектах. Это почти 1,5 тысячи жилых комплексов и 663 коттеджных городка.

"В Киеве и области 27% всех жилых комплексов, в которых открыты продажи. Еще 18% во Львове. Далее идут Одесса, Ивано-Франковск и Хмельницкий", - сообщила Унаньян.

При этом в целом в Украине за первые 10 месяцев этого года, по ее данным, стартовало строительство 187 новых жилых комплексов. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Безусловным лидером строительства ЖК с начала полномасштабного вторжения являются Львов и область. За 2025 год здесь запустилось почти 60 ЖК. В Киеве старт новых проектов в 2025 году вырос на 70%. Третье и четвертое места занимают Ивано-Франковск и Закарпатье", - рассказала эксперт.

По ее словам, Киев и область лидируют среди строительства коттеджных городков.

Также, по ее словам, в 2025 году уменьшилось количество квартир, которые уже сданы в эксплуатацию, - до более 40 тысяч квартир, это на 9% меньше, чем в прошлом году.

Какие города бьют рекорды по стоимости жилья и аренды – новые данные12.11.25, 15:00 • 762 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНедвижимость
Военное положение
Война в Украине
Закарпатская область
Украина
Ивано-Франковск
Хмельницкий
Львов
Одесса
Киев