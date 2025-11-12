Какие города бьют рекорды по стоимости жилья и аренды – новые данные

$42.010.06
"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов
12:03 • 7250 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
08:32 • 15804 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 28332 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 54879 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 76817 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 117371 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
11 ноября, 13:20 • 55817 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 83753 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 68545 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Теги
Авторы
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 38697 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 36376 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 34203 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 16150 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 14519 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 14641 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 12985 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 34325 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 117371 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 77343 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 11271 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 36478 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 38795 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 28017 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 42545 просмотра
Какие города бьют рекорды по стоимости жилья и аренды – новые данные

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Львов имеет самое дорогое жилье на первичном и вторичном рынках, тогда как Киев занимает второе место. Самая высокая арендная плата за жилье зафиксирована в Ужгороде.

Какие города бьют рекорды по стоимости жилья и аренды – новые данные

Самое дорогое жилье во Львове, столица на втором месте, при этом самая дорогая аренда жилья в Ужгороде, рассказала во время брифинга руководитель отдела по связям с застройщиками компании ЛУН Елена Унаньян, пишет УНН.

Цены на квартиры

По ее словам, за последний год цены на жилье выросли в западных регионах государства, при этом Львов даже обогнал Киев.

"Топ-5 городов по росту цен за метр квадратный на первичном рынке за последний год - это, на пятом месте Луцк, где цена выросла на 8% за метр квадратный. На четвертом - Ивано-Франковск, это цена поднялась на 9%. Третье место Одесса - прирост цены составил 13%, Хмельницкий - 13% и Тернополь - 15%",- сказала Унаньян.

В то же время, с момента полномасштабного вторжения больше всего выросли цены в Хмельницком - на 38%, Чернигове - 40%, во Львове - 41%, безусловный лидер Ивано-Франковск, где цена выросла на 75%.

Самое дорогое жилье сейчас во Львове, на втором месте по стоимости квадратных метров Киев. К тому же, за последний год стоимость на жилье в Киеве не изменилась. Львов также имеет самое дорогое жилье на вторичном рынке. Стоимость однокомнатной квартиры стартует от 67 тысяч долларов. В то же время в Киеве цена на однокомнатную на уровне 65 тысяч долларов. В Ужгороде такую квартиру можно приобрести за 63.

Аренда жилья

Цены на аренду жилья в Киеве и Львове за последний год выросли на 3%, отметила Унаньян.

"На первом месте по стоимости аренды жилья - Ужгород. Там, за однокомнатную квартиру придется заплатить около 20 тысяч гривен в месяц. В то же время, во Львове и Киеве эта стоимость будет на уровне 17 тысяч", - рассказала она.

Цены на квартиры в Украине: где подорожание достигает почти 25% за год11.11.25, 11:37 • 2638 просмотров

Юлия Шрамко

