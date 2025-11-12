Какие города бьют рекорды по стоимости жилья и аренды – новые данные

Самое дорогое жилье во Львове, столица на втором месте, при этом самая дорогая аренда жилья в Ужгороде, рассказала во время брифинга руководитель отдела по связям с застройщиками компании ЛУН Елена Унаньян, пишет УНН.

Цены на квартиры

По ее словам, за последний год цены на жилье выросли в западных регионах государства, при этом Львов даже обогнал Киев.

"Топ-5 городов по росту цен за метр квадратный на первичном рынке за последний год - это, на пятом месте Луцк, где цена выросла на 8% за метр квадратный. На четвертом - Ивано-Франковск, это цена поднялась на 9%. Третье место Одесса - прирост цены составил 13%, Хмельницкий - 13% и Тернополь - 15%",- сказала Унаньян.

В то же время, с момента полномасштабного вторжения больше всего выросли цены в Хмельницком - на 38%, Чернигове - 40%, во Львове - 41%, безусловный лидер Ивано-Франковск, где цена выросла на 75%.

Самое дорогое жилье сейчас во Львове, на втором месте по стоимости квадратных метров Киев. К тому же, за последний год стоимость на жилье в Киеве не изменилась. Львов также имеет самое дорогое жилье на вторичном рынке. Стоимость однокомнатной квартиры стартует от 67 тысяч долларов. В то же время в Киеве цена на однокомнатную на уровне 65 тысяч долларов. В Ужгороде такую квартиру можно приобрести за 63.

Аренда жилья

Цены на аренду жилья в Киеве и Львове за последний год выросли на 3%, отметила Унаньян.

"На первом месте по стоимости аренды жилья - Ужгород. Там, за однокомнатную квартиру придется заплатить около 20 тысяч гривен в месяц. В то же время, во Львове и Киеве эта стоимость будет на уровне 17 тысяч", - рассказала она.

Цены на квартиры в Украине: где подорожание достигает почти 25% за год