$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20943 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51535 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 48041 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51360 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 49142 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 45019 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60941 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62890 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82378 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132111 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Графіки відключень електроенергії
Які міста б'ють рекорди за вартістю житла та оренди - нові дані

Київ • УНН

 • 1742 перегляди

Львів має найдорожче житло на первинному та вторинному ринках, тоді як Київ посідає друге місце. Найвища орендна плата за житло зафіксована в Ужгороді.

Які міста б'ють рекорди за вартістю житла та оренди - нові дані

Найдорожче житло у Львові, столиця на другому місці, при цьому найдорожча оренда житла в Ужгороді, розповіла під час брифінгу керівниця відділу зв’язків із забудовниками компанії ЛУН Олена Унаньян, пише УНН.

Ціни на квартири

З її слів, за останній рік ціни на житло виросли у західних регіонах держави, при цьому Львів навіть обігнав Київ.

"Топ-5 міст за ростом цін за метр квадратний на первинному ринку за останній рік - це, на пʼятому місці Луцьк, де ціна виросла на 8% за метр квадратний. На четвертому - Івано-Франківськ, це ціна піднялась на 9%. Третє місце Одеса - приріст ціни становив 13%, Хмельницький - 13% та Тернопіль - 15%",- сказала Унаньян.

У той же час, з моменту повномасштабного вторгнення найбільше виросли ціни у Хмельницькому - на 38%, Чернігові - 40%, у Львові - 41%, безумовний лідер Івано-Франківськ, де ціна виросла на 75%.

Найдорожче житло наразі у Львові, на другому місці за вартістю квадратних метрів Київ. До того ж, за останній рік вартість на житло в Києві не змінилася. Львів також має найдорожче житло на вторинному ринку. Вартість однокімнатної квартири стартує від 67 тисяч доларів. В той же час у Києві ціна на однокімнатну на рівні 65 тисяч доларів. В Ужгороді таку квартиру можна придбати за 63.

Оренда житла

Ціни на оренду житла у Києві та Львові за останній рік виросли на 3%, зазначила Унаньян.

"На першому місці по вартості оренди житла - Ужгород. Там, за однокімнатну квартиру доведеться заплатити близько 20 тисяч гривень на місяць. В той же час, у Львові та Києві ця вартість буде на рівні 17 тисяч", - розповіла вона.

Ціни на квартири в Україні: де подорожчання досягає майже 25% за рік11.11.25, 11:37 • 2718 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНерухомість
