Які міста б'ють рекорди за вартістю житла та оренди - нові дані
Київ • УНН
Львів має найдорожче житло на первинному та вторинному ринках, тоді як Київ посідає друге місце. Найвища орендна плата за житло зафіксована в Ужгороді.
Найдорожче житло у Львові, столиця на другому місці, при цьому найдорожча оренда житла в Ужгороді, розповіла під час брифінгу керівниця відділу зв’язків із забудовниками компанії ЛУН Олена Унаньян, пише УНН.
Ціни на квартири
З її слів, за останній рік ціни на житло виросли у західних регіонах держави, при цьому Львів навіть обігнав Київ.
"Топ-5 міст за ростом цін за метр квадратний на первинному ринку за останній рік - це, на пʼятому місці Луцьк, де ціна виросла на 8% за метр квадратний. На четвертому - Івано-Франківськ, це ціна піднялась на 9%. Третє місце Одеса - приріст ціни становив 13%, Хмельницький - 13% та Тернопіль - 15%",- сказала Унаньян.
У той же час, з моменту повномасштабного вторгнення найбільше виросли ціни у Хмельницькому - на 38%, Чернігові - 40%, у Львові - 41%, безумовний лідер Івано-Франківськ, де ціна виросла на 75%.
Найдорожче житло наразі у Львові, на другому місці за вартістю квадратних метрів Київ. До того ж, за останній рік вартість на житло в Києві не змінилася. Львів також має найдорожче житло на вторинному ринку. Вартість однокімнатної квартири стартує від 67 тисяч доларів. В той же час у Києві ціна на однокімнатну на рівні 65 тисяч доларів. В Ужгороді таку квартиру можна придбати за 63.
Оренда житла
Ціни на оренду житла у Києві та Львові за останній рік виросли на 3%, зазначила Унаньян.
"На першому місці по вартості оренди житла - Ужгород. Там, за однокімнатну квартиру доведеться заплатити близько 20 тисяч гривень на місяць. В той же час, у Львові та Києві ця вартість буде на рівні 17 тисяч", - розповіла вона.
