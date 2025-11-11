$41.960.02
19:55
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Ціни на квартири в Україні: де подорожчання досягає майже 25% за рік

Київ

 • 2532 перегляди

OLX Нерухомість проаналізувала річну динаміку медіанних цін на квартири у великих містах України. Найбільше зростання зафіксовано в Харкові, де двокімнатні квартири подорожчали на 24%.

Ціни на квартири в Україні: де подорожчання досягає майже 25% за рік

OLX Нерухомість проаналізувала, як за рік змінилися медіанні ціни на купівлю квартир у великих містах України. Про це повідомляє пресслужба ОЛХ нерухомість, передає УНН.

Однокімнатні квартири

У сегменті однокімнатних квартир найбільше зростання зафіксовано в Одесі - медіанна ціна піднялася на 22% до 1,7 млн грн.

У Харкові вартість однокімнатного житла зросла на 16% до 866 тис. грн.

В Дніпрі - на 5% до 1,1 млн грн.

Найдорожче однокімнатні квартири коштують у Києві та Львові. У столиці медіанна ціна становить 3,2 млн грн (+13%), у Львові - 2,3 млн грн (+10%).

Двокімнатні квартири

Серед двокімнатних квартир найбільше зростання знову зафіксовано в Харкові: +24% до 1,4 млн грн.

У Дніпрі ціна зросла найменше: +3% до 1,5 млн грн.

В Одесі двокімнатне житло подорожчало на 18% до 2,3 млн грн.

У Києві медіанна вартість двокімнатних квартир зросла на 11% до 4,8 млн грн.

У Львові: на 14% до 3,1 млн грн.

Трикімнатні квартири

У категорії трикімнатних квартир найбільше подорожчання у Харкові: +22% до 1,8 млн грн, що водночас є найнижчою ціною серед міст.

У Дніпрі вартість зросла на 12% до 2,1 млн грн.

У Львові ціни піднялися на 12% до 3,9 млн грн, а в Одесі: на 17% до 2,9 млн грн.

Найдорожче трикімнатне житло у Києві: 7,1 млн грн, що на 14% більше, ніж у жовтні 2024 року.

Додатково

31% українців планують придбати нерухомість цього року, переважно квартири до $50 тис. Війна, високі ціни та економічна невизначеність залишаються головними перешкодами для купівлі житла.

Алла Кіосак

