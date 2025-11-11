Ціни на квартири в Україні: де подорожчання досягає майже 25% за рік

OLX Нерухомість проаналізувала, як за рік змінилися медіанні ціни на купівлю квартир у великих містах України. Про це повідомляє пресслужба ОЛХ нерухомість, передає УНН.

Однокімнатні квартири

У сегменті однокімнатних квартир найбільше зростання зафіксовано в Одесі - медіанна ціна піднялася на 22% до 1,7 млн грн.

У Харкові вартість однокімнатного житла зросла на 16% до 866 тис. грн.

В Дніпрі - на 5% до 1,1 млн грн.

Найдорожче однокімнатні квартири коштують у Києві та Львові. У столиці медіанна ціна становить 3,2 млн грн (+13%), у Львові - 2,3 млн грн (+10%).

Двокімнатні квартири

Серед двокімнатних квартир найбільше зростання знову зафіксовано в Харкові: +24% до 1,4 млн грн.

У Дніпрі ціна зросла найменше: +3% до 1,5 млн грн.

В Одесі двокімнатне житло подорожчало на 18% до 2,3 млн грн.

У Києві медіанна вартість двокімнатних квартир зросла на 11% до 4,8 млн грн.

У Львові: на 14% до 3,1 млн грн.

Трикімнатні квартири

У категорії трикімнатних квартир найбільше подорожчання у Харкові: +22% до 1,8 млн грн, що водночас є найнижчою ціною серед міст.

У Дніпрі вартість зросла на 12% до 2,1 млн грн.

У Львові ціни піднялися на 12% до 3,9 млн грн, а в Одесі: на 17% до 2,9 млн грн.

Найдорожче трикімнатне житло у Києві: 7,1 млн грн, що на 14% більше, ніж у жовтні 2024 року.

Додатково

31% українців планують придбати нерухомість цього року, переважно квартири до $50 тис. Війна, високі ціни та економічна невизначеність залишаються головними перешкодами для купівлі житла.