Цены на квартиры в Украине: где подорожание достигает почти 25% за год
Киев • УНН
OLX Недвижимость проанализировала годовую динамику медианных цен на квартиры в крупных городах Украины. Наибольший рост зафиксирован в Харькове, где двухкомнатные квартиры подорожали на 24%.
Однокомнатные квартиры
В сегменте однокомнатных квартир наибольший рост зафиксирован в Одессе - медианная цена поднялась на 22% до 1,7 млн грн.
В Харькове стоимость однокомнатного жилья выросла на 16% до 866 тыс. грн.
В Днепре - на 5% до 1,1 млн грн.
Дороже всего однокомнатные квартиры стоят в Киеве и Львове. В столице медианная цена составляет 3,2 млн грн (+13%), во Львове - 2,3 млн грн (+10%).
Двухкомнатные квартиры
Среди двухкомнатных квартир наибольший рост снова зафиксирован в Харькове: +24% до 1,4 млн грн.
В Днепре цена выросла меньше всего: +3% до 1,5 млн грн.
В Одессе двухкомнатное жилье подорожало на 18% до 2,3 млн грн.
В Киеве медианная стоимость двухкомнатных квартир выросла на 11% до 4,8 млн грн.
Во Львове: на 14% до 3,1 млн грн.
Трехкомнатные квартиры
В категории трехкомнатных квартир наибольшее подорожание в Харькове: +22% до 1,8 млн грн, что одновременно является самой низкой ценой среди городов.
В Днепре стоимость выросла на 12% до 2,1 млн грн.
Во Львове цены поднялись на 12% до 3,9 млн грн, а в Одессе: на 17% до 2,9 млн грн.
Самое дорогое трехкомнатное жилье в Киеве: 7,1 млн грн, что на 14% больше, чем в октябре 2024 года.
Дополнительно
31% украинцев планируют приобрести недвижимость в этом году, преимущественно квартиры до $50 тыс. Война, высокие цены и экономическая неопределенность остаются главными препятствиями для покупки жилья.