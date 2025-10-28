$42.070.07
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 20307 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 17876 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 17631 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 16721 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 14760 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 33654 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 27097 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13171 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47650 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Війна, ціни й дорогі кредити: що стримує українців від купівлі житла

Київ • УНН

 • 100 перегляди

31% українців планують придбати нерухомість цього року, переважно квартири до $50 тис. Війна, високі ціни та економічна невизначеність залишаються головними перешкодами для купівлі житла.

Війна, ціни й дорогі кредити: що стримує українців від купівлі житла

OLX Нерухомість дослідила, яким варіантам житла надають перевагу українці під час купівлі, а також якими є головні критерії та перешкоди для цього. Про це повідомляє пресслужба OLX, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними опитування, 31% респондентів планують придбати нерухомість у поточному році, що на 3% більше, ніж торік. При цьому кількість тих, хто не збирається купувати, за рік зменшилася і становить 10%.

Переважним типом житла для купівлі залишається квартира (75%). Щодо бюджету, то 63% планують витратити до $50 тис., а понад $100 тис. — лише 10% опитаних.

Головними мотивами для купівлі житла є зміна умов проживання або необхідність окремого житла. Майже чверть (22%) хочуть купити житло з метою інвестування, і їхня кількість за рік зросла на 4%. 

Первинка vs вторинка

Для більшості (57%) немає різниці, де купувати житло — на первинному чи вторинному ринку. Проте 31% розглядають лише варіанти на вторинці, а 12% — лише від забудовників.

Перевагами при купівлі житла в новобудовах називають нову інфраструктуру й сучасну архітектуру, привабливий зовнішній вигляд. Зокрема цей фактор за рік виріс на 11%. При цьому можливість оформити купівлі за програмою єОселя, як перевагу виділили лише 28% респондентів. 

Серед недоліків назвали ризики пов’язані з незавершенням будівництва, або затримкою зі здачею в експлуатацію. Також потенційних покупців турбує необхідність очікування до повного завершення будівництва/ремонту. Фактором, що найбільше зріс за рік — на 11%, є ризик здачі в експлуатацію без усіх базових комунікацій (води, газу, електрики тощо).

Щодо вторинки, то набір переваг тут не змінився — готовність до заселення, можливість оцінити реальний стан житла та можливість торгу. Серед інших критеріїв, найбільше зріс (+12%) — можливість оцінити сусідів, район та витрати на комуналку. 

Недоліки купівлі житла на вторинці — заношеність будівлі та комунікацій, застарілий ремонт, юридичні ризики та можливі проблеми з сусідами.

Головним критерієм, як на вторинці, так і на первинному ринку, залишається ціна — 81% та 89% відповідей відповідно. Серед найважливішого потенційні покупці новобудов також виділяють планування, стадію будівництва, навколишню інфраструктуру тощо. Для вторинки — кількість кімнат, площа, район міста. 

Кредитування і єОселя

38% опитаних розглядають купівлю житла в кредит, із них 17% планують скористатись програмою єОселя, а решта — програмами від банків чи розтермінуванням від забудовника. Без кредиту мають намір придбати житло 24% респондентів.

Основною перевагою кредитування називають можливість отримати власне житло, не чекаючи накопичення всієї суми — 51% відповідей. Серед інших плюсів — зручність поступової оплати й можливість зафіксувати ціну у гривні. 

Абсолютна більшість (85%) вважають прийнятною річну ставку не більше 5%. Понад цю цифру готові сплачувати лише 21% опитаних.

Серед тих, хто не розглядає купівлю житла в кредит переважає позиція про неприйнятність сплачувати відсотки, бажання уникнути боргових зобов'язань й нестабільність економіки в умовах війни.   

78% опитаних чули про програму єОселя. Цей показник за рік виріс на 9%. При цьому 7% вже скористались можливістю цієї програми. Водночас рівень задоволеності умовами програми знизився на 18%, якщо порівнювати з 4 кварталом 2024 року.

Що впливає на плани купівлі житла

80% опитаних заявили, що частота російських атак впливає на їхні плани щодо купівлі нерухомості. Загалом перешкодами для купівлі житла називають війну, високі ціни на нерухомість, економічну невизначеність, низькі доходи та високі відсоткові ставки. 

Ціни на ринку та вартість кредитів є вирішальними факторами у прийнятті рішення щодо купівлі нерухомості. 

Попит на купівлю житла поступово зростає, але війна, висока вартість кредитів і економічна невизначеність залишаються головними бар’єрами для українців.

Дослідження проведено Factum Group у вересні 2025 року на замовлення OLX Нерухомість.. Порівнюється 3 квартал 2025 та 4 квартал 2024 років.

Українці отримали 789 іпотечних кредитів на 1,4 млрд гривень у серпні 2025 року - НБУ27.10.25, 13:33 • 3234 перегляди

Степан Гафтко

