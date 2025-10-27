Українці отримали 789 іпотечних кредитів на 1,4 млрд гривень у серпні 2025 року - НБУ
Київ • УНН
У серпні 2025 року видано 789 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд гривень, згідно з даними НБУ. Найбільше кредитів зафіксовано у Київській області, Києві та Львівській області.
У серпні 2025 року видали 789 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд гривень. Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, підготовлені Національним банком України, передає УНН.
Деталі
За даними опитування, 480 кредитів на суму 889,8 млн гривень надано на первинному ринку нерухомості, з них 136 на 267,3 млн гривень - під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.
Крім того, 309 кредитів на 543,6 млн гривень було надано на вторинному ринку нерухомості, а середньозважена ефективна ставка становила 8,13% річних на первинному ринку та 8,99% на вторинному ринку.
Водночас якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів скоротилася до 12%.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:
- у Київській області (249 договорів на загальну суму 457,2 млн гривень, або 31,9% від загального обсягу);
- у місті Києві (125 договорів на 280,7 млн гривень);
- у Львівській області (61 договір на 124,5 млн гривень);
- у Івано-Франківській області (56 договорів на 93,2 млн гривень);
- у Вінницькій області (48 договорів на 75,7 млн гривень).
