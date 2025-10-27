Украинцы получили 789 ипотечных кредитов на 1,4 млрд гривен в августе 2025 года - НБУ
Киев • УНН
В августе 2025 года было выдано 789 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного Опроса банков об ипотечном кредитовании, подготовленные Национальным банком Украины, передает УНН.
Детали
По данным опроса, 480 кредитов на сумму 889,8 млн гривен предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 136 на 267,3 млн гривен - под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество.
Кроме того, 309 кредитов на 543,6 млн гривен было предоставлено на вторичном рынке недвижимости, а средневзвешенная эффективная ставка составила 8,13% годовых на первичном рынке и 8,99% на вторичном рынке.
В то же время качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сократилась до 12%.
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в августе выдано:
- в Киевской области (249 договоров на общую сумму 457,2 млн гривен, или 31,9% от общего объема);
- в городе Киеве (125 договоров на 280,7 млн гривен);
- во Львовской области (61 договор на 124,5 млн гривен);
- в Ивано-Франковской области (56 договоров на 93,2 млн гривен);
- в Винницкой области (48 договоров на 75,7 млн гривен).
