10:46 • 9206 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
08:41 • 21722 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 26965 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
07:54 • 29048 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 30724 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 25991 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 58434 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 54473 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45899 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
26 октября, 10:52 • 48147 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 10:00 • 78322 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 08:45 • 118676 просмотра
Украинцы получили 789 ипотечных кредитов на 1,4 млрд гривен в августе 2025 года - НБУ

Киев • УНН

 • 224 просмотра

В августе 2025 года выдано 789 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд гривен, согласно данным НБУ. Больше всего кредитов зафиксировано в Киевской области, Киеве и Львовской области.

Украинцы получили 789 ипотечных кредитов на 1,4 млрд гривен в августе 2025 года - НБУ

В августе 2025 года было выдано 789 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного Опроса банков об ипотечном кредитовании, подготовленные Национальным банком Украины, передает УНН.

Детали

По данным опроса, 480 кредитов на сумму 889,8 млн гривен предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 136 на 267,3 млн гривен - под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество.

Кроме того, 309 кредитов на 543,6 млн гривен было предоставлено на вторичном рынке недвижимости, а средневзвешенная эффективная ставка составила 8,13% годовых на первичном рынке и 8,99% на вторичном рынке.

В то же время качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сократилась до 12%.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в августе выдано:

  • в Киевской области (249 договоров на общую сумму 457,2 млн гривен, или 31,9% от общего объема);
    • в городе Киеве (125 договоров на 280,7 млн гривен);
      • во Львовской области (61 договор на 124,5 млн гривен);
        • в Ивано-Франковской области (56 договоров на 93,2 млн гривен);
          • в Винницкой области (48 договоров на 75,7 млн гривен).

            Напомним

            Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 2025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.

            Евгений Устименко

