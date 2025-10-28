Война, цены и дорогие кредиты: что сдерживает украинцев от покупки жилья

OLX Недвижимость исследовала, каким вариантам жилья отдают предпочтение украинцы при покупке, а также каковы главные критерии и препятствия для этого. Об этом сообщает пресс-служба OLX, пишет УНН.

Детали

Согласно данным опроса, 31% респондентов планируют приобрести недвижимость в текущем году, что на 3% больше, чем в прошлом году. При этом количество тех, кто не собирается покупать, за год уменьшилось и составляет 10%.

Преобладающим типом жилья для покупки остается квартира (75%). Что касается бюджета, то 63% планируют потратить до $50 тыс., а более $100 тыс. — лишь 10% опрошенных.

Главными мотивами для покупки жилья являются изменение условий проживания или необходимость отдельного жилья. Почти четверть (22%) хотят купить жилье с целью инвестирования, и их количество за год выросло на 4%.

Первичка vs вторичка

Для большинства (57%) нет разницы, где покупать жилье — на первичном или вторичном рынке. Однако 31% рассматривают только варианты на вторичке, а 12% — только от застройщиков.

Преимуществами при покупке жилья в новостройках называют новую инфраструктуру и современную архитектуру, привлекательный внешний вид. В частности, этот фактор за год вырос на 11%. При этом возможность оформить покупку по программе єОселя, как преимущество выделили лишь 28% респондентов.

Среди недостатков назвали риски, связанные с незавершением строительства или задержкой со сдачей в эксплуатацию. Также потенциальных покупателей беспокоит необходимость ожидания до полного завершения строительства/ремонта. Фактором, который больше всего вырос за год — на 11%, является риск сдачи в эксплуатацию без всех базовых коммуникаций (воды, газа, электричества и т.д.).

Что касается вторички, то набор преимуществ здесь не изменился — готовность к заселению, возможность оценить реальное состояние жилья и возможность торга. Среди других критериев, больше всего вырос (+12%) — возможность оценить соседей, район и расходы на коммуналку.

Недостатки покупки жилья на вторичке — изношенность здания и коммуникаций, устаревший ремонт, юридические риски и возможные проблемы с соседями.

Главным критерием, как на вторичном, так и на первичном рынке, остается цена — 81% и 89% ответов соответственно. Среди важнейшего потенциальные покупатели новостроек также выделяют планировку, стадию строительства, окружающую инфраструктуру и т.д. Для вторички — количество комнат, площадь, район города.

Кредитование и єОселя

38% опрошенных рассматривают покупку жилья в кредит, из них 17% планируют воспользоваться программой єОселя, а остальные — программами от банков или рассрочкой от застройщика. Без кредита намерены приобрести жилье 24% респондентов.

Основным преимуществом кредитования называют возможность получить собственное жилье, не дожидаясь накопления всей суммы — 51% ответов. Среди других плюсов — удобство постепенной оплаты и возможность зафиксировать цену в гривне.

Абсолютное большинство (85%) считают приемлемой годовую ставку не более 5%. Более этой цифры готовы платить лишь 21% опрошенных.

Среди тех, кто не рассматривает покупку жилья в кредит, преобладает позиция о неприемлемости уплаты процентов, желании избежать долговых обязательств и нестабильности экономики в условиях войны.

78% опрошенных слышали о программе єОселя. Этот показатель за год вырос на 9%. При этом 7% уже воспользовались возможностью этой программы. В то же время уровень удовлетворенности условиями программы снизился на 18%, если сравнивать с 4 кварталом 2024 года.

Что влияет на планы покупки жилья

80% опрошенных заявили, что частота российских атак влияет на их планы по покупке недвижимости. В целом препятствиями для покупки жилья называют войну, высокие цены на недвижимость, экономическую неопределенность, низкие доходы и высокие процентные ставки.

Цены на рынке и стоимость кредитов являются решающими факторами в принятии решения о покупке недвижимости.

Спрос на покупку жилья постепенно растет, но война, высокая стоимость кредитов и экономическая неопределенность остаются главными барьерами для украинцев.

Исследование проведено Factum Group в сентябре 2025 года по заказу OLX Недвижимость. Сравниваются 3 квартал 2025 и 4 квартал 2024 годов.

