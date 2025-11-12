Будівництво ЖК зросло на 9%, але здача квартир в експлуатацію впала - експертка

В Україні за 10 місяців 2023 року стартувало будівництво 187 нових житлових комплексів, що на 9% більше, ніж торік. Продажі нерухомості відкриті на 2149 проєктах, але кількість зданих в експлуатацію квартир зменшилась на 9%.