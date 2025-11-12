Будівництво ЖК зросло на 9%, але здача квартир в експлуатацію впала - експертка
Київ • УНН
В Україні за 10 місяців 2023 року стартувало будівництво 187 нових житлових комплексів, що на 9% більше, ніж торік. Продажі нерухомості відкриті на 2149 проєктах, але кількість зданих в експлуатацію квартир зменшилась на 9%.
Будівництво житлових комплексів цього року в Україні виросло на 9%, але відсоток здачі квартир в експлуатацію впав, водночас на ринку будівництва ЖК лідирують Київ та Львів. Про це під час брифінгу повідомила керівниця відділу зв’язків із забудовниками компанії ЛУН Олена Унаньян, пише УНН.
Деталі
Станом на сьогодні, з її слів, продажі нерухомості на первинному ринку відкриті на 2149 проєктах. Це майже 1,5 тисячі житлових комплексів і 663 котеджних містечок.
"У Києві та області 27% всіх житлових комплексів, у яких відкрито продажі. Ще 18% у Львові. Далі йдуть Одеса, Івано-Франківськ та Хмельницький", - повідомила Унаньян.
При цьому загалом в Україні за перші 10 місяців цього року, за її даними, стартувало будівництво 187 нових житлових комплексів. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
"Безумовним лідером будівництва ЖК з початку повномасштабного вторгнення є Львів та область. За 2025 рік тут запустилось майже 60 ЖК. У Києві старт нових проєктів у 2025 році виріс на 70%. Третє та четверте місця займають Івано-Франківськ та Закарпаття", - розповіла експертка.
За її словами, Київ та область лідирують серед будівництва котеджних містечок.
Також за її словами, у 2025 році зменшилась кількість квартир, які вже здані в експлуатацію, - до понад 40 тисяч квартир, це на 9% менше ніж у минулому році.
