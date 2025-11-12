Будівництво ЖК зросло на 9%, але здача квартир в експлуатацію впала - експертка

$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20609 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50033 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46603 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 49926 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47793 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43813 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59746 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62881 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82366 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132006 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру
12 листопада, 15:34 • 16117 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"
12 листопада, 15:49 • 12441 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми
12 листопада, 16:40 • 22492 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро
12 листопада, 17:36 • 5784 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані
20:00 • 12688 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти Франції
12 листопада, 14:08 • 50599 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року
12 листопада, 11:10 • 69430 перегляди
Планування бюджету на різдвяні свята
12 листопада, 11:09 • 45738 перегляди
Фініки: користь і шкода
12 листопада, 08:20 • 65145 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132006 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані
20:00 • 13097 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми
12 листопада, 16:40 • 22926 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder
12 листопада, 09:10 • 22541 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезон
12 листопада, 07:09 • 61786 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування
12 листопада, 06:57 • 62000 перегляди
Будівництво ЖК зросло на 9%, але здача квартир в експлуатацію впала - експертка

Київ • УНН

 • 2036 перегляди

В Україні за 10 місяців 2023 року стартувало будівництво 187 нових житлових комплексів, що на 9% більше, ніж торік. Продажі нерухомості відкриті на 2149 проєктах, але кількість зданих в експлуатацію квартир зменшилась на 9%.

Будівництво ЖК зросло на 9%, але здача квартир в експлуатацію впала - експертка

Будівництво житлових комплексів цього року в Україні виросло на 9%, але відсоток здачі квартир в експлуатацію впав, водночас на ринку будівництва ЖК лідирують Київ та Львів. Про це під час брифінгу повідомила керівниця відділу зв’язків із забудовниками компанії ЛУН Олена Унаньян, пише УНН.

Деталі

Станом на сьогодні, з її слів, продажі нерухомості на первинному ринку відкриті на 2149 проєктах. Це майже 1,5 тисячі житлових комплексів і 663 котеджних містечок.

"У Києві та області 27% всіх житлових комплексів, у яких відкрито продажі. Ще 18% у Львові. Далі йдуть Одеса, Івано-Франківськ та Хмельницький", - повідомила Унаньян.

При цьому загалом в Україні за перші 10 місяців цього року, за її даними, стартувало будівництво 187 нових житлових комплексів. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Безумовним лідером будівництва ЖК з початку повномасштабного вторгнення є Львів та область. За 2025 рік тут запустилось майже 60 ЖК. У Києві старт нових проєктів у 2025 році виріс на 70%. Третє та четверте місця займають Івано-Франківськ та Закарпаття", - розповіла експертка.

За її словами, Київ та область лідирують серед будівництва котеджних містечок.

Також за її словами, у 2025 році зменшилась кількість квартир, які вже здані в експлуатацію, - до понад 40 тисяч квартир, це на 9% менше ніж у минулому році.

Які міста б'ють рекорди за вартістю житла та оренди - нові дані12.11.25, 15:00 • 1740 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Закарпатська область
Україна
Івано-Франківськ
Хмельницький
Львів
Одеса
Київ