Європейські партнери схвалили новий пакет програм для відновлення України на €1,5 мільярда - Кулеба

$43.730.0850.540.36
ukenru
16:44 • 7002 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 17494 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 24908 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 17147 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 38849 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 30020 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 46727 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65328 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 109493 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 56330 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 31792 перегляди
Уряд Угорщини зафіксував рекордний дефіцит бюджету через передвиборчі витрати Орбана9 березня, 12:07 • 10303 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 14469 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 20173 перегляди
Танкер з мільйоном барелів нафти прорвав "блокаду" Ормузької протоки15:02 • 15153 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 20229 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 31851 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 38850 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 43197 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 109493 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Франція
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo17:41 • 2738 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 4322 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 5546 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 5830 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 14516 перегляди
Актуальне
Фільм
Техніка
Серіали
Соціальна мережа
Truth Social

Європейські партнери схвалили новий пакет програм для відновлення України на €1,5 мільярда - Кулеба

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Керівна рада Ukraine Investment Framework схвалила 8 програм для логістики та енергоефективності. Кошти спрямують на дороги, житло, укриття та кордони.

Європейські партнери схвалили новий пакет програм для відновлення України на €1,5 мільярда - Кулеба

Керівна рада Ukraine Investment Framework (інвестиційний компонент програми ЄС Ukraine Facility) схвалила новий пакет із 8 програм для відновлення України на 1.5 млрд євро. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише УНН.

Європейські партнери продовжують підтримувати відновлення України. Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила новий пакет із 8 програм на 1.5 млрд євро

- зазначив Кулеба.

За його словами, 466.5 млн євро з цієї суми спрямовуються на проєкти, які координує Мінрозвитку.

  • 106 млн євро – продовження фінансування у межах проєкту «Шляхи солідарності» для забезпечення логістики, ремонту та реконструкції автомобільних доріг,
    • 123 млн євро – масштабування програм Енергодім та ВідновиДІМ для енергоефективного відновлення житла,
      • 26.5 млн євро – будівництво та ремонт укриттів у будівлях, що відновлюються за муніципальними програмами ЄІБ,
        • 132.5 млн євро – забезпечення обслуговування залізничної інфраструктури та розвиток залізничного сполучення,
          • 68.5 млн євро – перший транш проєкту з модернізації пунктів пропуску на західному кордоні,
            • 10 млн євро – дофінансування поточних проєктів.

              Також в програмі ЄБРР на 100 млн євро на реалізацію проєктів по децентралізації теплопостачання та енергопостачання в межах прямої співпраці з містами та бізнесом.

              "Фінансування поєднує кредитні ресурси ЄІБ та грантову підтримку ЄС, що дозволяє зменшити фінансове навантаження на бюджет", - підкреслив Кулеба.

              Досі немає жодного прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС та допомоги на €90 млрд - Зеленський07.03.26, 21:59 • 9284 перегляди

              Ольга Розгон

              ЕкономікаПолітика
              Нерухомість
              Державний бюджет
              Енергетика
              Опалення
              Війна в Україні
              Державний кордон України
              Електроенергія
              Європейський інвестиційний банк
              Європейський Союз
              Україна