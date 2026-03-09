Європейські партнери схвалили новий пакет програм для відновлення України на €1,5 мільярда - Кулеба
Київ • УНН
Керівна рада Ukraine Investment Framework схвалила 8 програм для логістики та енергоефективності. Кошти спрямують на дороги, житло, укриття та кордони.
Керівна рада Ukraine Investment Framework (інвестиційний компонент програми ЄС Ukraine Facility) схвалила новий пакет із 8 програм для відновлення України на 1.5 млрд євро. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише УНН.
За його словами, 466.5 млн євро з цієї суми спрямовуються на проєкти, які координує Мінрозвитку.
- 106 млн євро – продовження фінансування у межах проєкту «Шляхи солідарності» для забезпечення логістики, ремонту та реконструкції автомобільних доріг,
- 123 млн євро – масштабування програм Енергодім та ВідновиДІМ для енергоефективного відновлення житла,
- 26.5 млн євро – будівництво та ремонт укриттів у будівлях, що відновлюються за муніципальними програмами ЄІБ,
- 132.5 млн євро – забезпечення обслуговування залізничної інфраструктури та розвиток залізничного сполучення,
- 68.5 млн євро – перший транш проєкту з модернізації пунктів пропуску на західному кордоні,
- 10 млн євро – дофінансування поточних проєктів.
Також в програмі ЄБРР на 100 млн євро на реалізацію проєктів по децентралізації теплопостачання та енергопостачання в межах прямої співпраці з містами та бізнесом.
"Фінансування поєднує кредитні ресурси ЄІБ та грантову підтримку ЄС, що дозволяє зменшити фінансове навантаження на бюджет", - підкреслив Кулеба.
