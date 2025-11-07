ukenru
13:59 • 4566 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
11:23 • 12281 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
09:48 • 30874 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
09:46 • 31354 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
7 ноября, 07:19 • 36001 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 28517 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 29830 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 29640 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32792 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
6 ноября, 14:11 • 70767 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
Музыкант
Дональд Трамп
Элвин Брэгг
Александр Бильчук
Борис Писториус
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Германия
Белый дом
Техника
Социальная сеть
Фильм
Ми-8
Ракетная система С-400

Украина получит не менее 300 млн кубометров сжиженного газа из США

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Группа Нафтогаз и польская компания ORLEN подписали договоренности о поставках не менее 300 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) из США. Это будет способствовать диверсификации маршрутов поставок и укреплению энергетической безопасности Европы.

Украина получит не менее 300 млн кубометров сжиженного газа из США

Группа Нафтогаз и польская компания ORLEN подписали соглашения о поставках не менее 300 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ) из США, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

В ходе Министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC) Группа Нафтогаз и польская компания ORLEN подписали соглашения о поставках не менее 300 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Обязательно обеспечим 100% средств на импорт газа - Зеленский01.11.25, 16:32 • 4591 просмотр

Мы благодарим партнеров из США и Польши за эту важную поддержку энергетической устойчивости Украины в условиях, когда россия продолжает ежедневно атаковать нашу энергетическую и газовую инфраструктуру 

- отметила министр энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, подписание соответствующего меморандума касается не только насущных потребностей, но и открывает возможности для долгосрочного сотрудничества в направлении диверсификации маршрутов поставок и укрепления энергетической безопасности Европы при поддержке США.

Украине не хватает еще 750 млн евро на импорт газа - Зеленский03.11.25, 23:49 • 3648 просмотров

Напомним

24 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Украине для финансирования дополнительного импорта газа на фоне российских атак требуется около 2 миллиардов евро.

Такую сумму планируют привлечь двумя путями. Первый путь — это внутренний резерв и помощь партнеров. Вторая часть — это помощь партнеров через гранты и займы.

1 ноября Президент Владимир Зеленский заявил об обеспечении 100% средств на импорт газа. По его словам, Украина рассчитывает на поддержку ЕС и ведет переговоры с Норвегией и другими европейскими странами.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Нафтогаз
Норвегия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша