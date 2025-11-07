Украина получит не менее 300 млн кубометров сжиженного газа из США

Группа Нафтогаз и польская компания ORLEN подписали соглашения о поставках не менее 300 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ) из США, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

В ходе Министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC) Группа Нафтогаз и польская компания ORLEN подписали соглашения о поставках не менее 300 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Мы благодарим партнеров из США и Польши за эту важную поддержку энергетической устойчивости Украины в условиях, когда россия продолжает ежедневно атаковать нашу энергетическую и газовую инфраструктуру - отметила министр энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, подписание соответствующего меморандума касается не только насущных потребностей, но и открывает возможности для долгосрочного сотрудничества в направлении диверсификации маршрутов поставок и укрепления энергетической безопасности Европы при поддержке США.

Напомним

24 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Украине для финансирования дополнительного импорта газа на фоне российских атак требуется около 2 миллиардов евро.

Такую сумму планируют привлечь двумя путями. Первый путь — это внутренний резерв и помощь партнеров. Вторая часть — это помощь партнеров через гранты и займы.

1 ноября Президент Владимир Зеленский заявил об обеспечении 100% средств на импорт газа. По его словам, Украина рассчитывает на поддержку ЕС и ведет переговоры с Норвегией и другими европейскими странами.