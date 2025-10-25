$41.900.00
48.550.00
ukenru
11:59 • 3330 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
10:22 • 9696 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
08:59 • 12863 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
08:45 • 17600 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 14928 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 16958 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 31231 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 48159 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 37048 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 38420 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
94%
741мм
Популярнi новини
Посланець путіна у США похвалив Зеленського і заявив про "близькість до дипломатичного вирішення" питання війни в Україні25 жовтня, 05:25 • 4098 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 14606 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ07:29 • 11411 перегляди
У Києві після нічної атаки рф балістикою залучили вертоліт: нові кадри наслідківPhoto07:41 • 8868 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55 • 10611 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55 • 10778 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
08:45 • 17600 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 33579 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 55657 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 49182 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Кирило Буданов
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Китай
Малайзія
Реклама
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 11:20 • 2076 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ07:29 • 11542 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 14737 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 20592 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 23696 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Фільм
Золото

Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго

Київ • УНН

 • 3338 перегляди

Міністр енергетики Світлана Гринчук заявила, що місцеві органи влади прийматимуть рішення про початок опалювального сезону. Це відбудеться найближчими днями через очікуване зниження температури.

Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго

В найближчі дні зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах. Про це заявила міністр енергетики Світлана Гринчук під час пресконференції з міністром економіки й енергетики Німеччини Катеріною Райхе, передає кореспондент УНН.

Почався опалювальний сезон для деяких об'єктів критичної інфраструктури. Далі кожен регіон в залежності від середньодобової температури буде приймати рішення щодо початку опалювального сезону. Я думаю, що це почнеться вже найближчими днями, оскільки ми знову очікуємо зниження температури. Затягувань з боку уряду точно не буде з цього питання. Я думаю, що в найближчі дні зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах

- сказала Гринчук.

Нагадаємо

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення.

Опалювальний сезон у дитсадках, школах та лікарнях: у Мінрозвитку кажуть, до 40% подали тепло21.10.25, 15:37 • 2375 переглядiв

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаПолітика
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Німеччина