Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго

Почався опалювальний сезон для деяких об'єктів критичної інфраструктури. Далі кожен регіон в залежності від середньодобової температури буде приймати рішення щодо початку опалювального сезону. Я думаю, що це почнеться вже найближчими днями, оскільки ми знову очікуємо зниження температури. Затягувань з боку уряду точно не буде з цього питання. Я думаю, що в найближчі дні зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах - сказала Гринчук.

