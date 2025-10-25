Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Київ • УНН
Міністр енергетики Світлана Гринчук заявила, що місцеві органи влади прийматимуть рішення про початок опалювального сезону. Це відбудеться найближчими днями через очікуване зниження температури.
В найближчі дні зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах. Про це заявила міністр енергетики Світлана Гринчук під час пресконференції з міністром економіки й енергетики Німеччини Катеріною Райхе, передає кореспондент УНН.
Почався опалювальний сезон для деяких об'єктів критичної інфраструктури. Далі кожен регіон в залежності від середньодобової температури буде приймати рішення щодо початку опалювального сезону. Я думаю, що це почнеться вже найближчими днями, оскільки ми знову очікуємо зниження температури. Затягувань з боку уряду точно не буде з цього питання. Я думаю, що в найближчі дні зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах
Нагадаємо
Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення.
