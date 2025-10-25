Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго

В ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решения о начале отопительного сезона в их регионах. Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук во время пресс-конференции с министром экономики и энергетики Германии Катериной Райхе, передает корреспондент УНН.

Начался отопительный сезон для некоторых объектов критической инфраструктуры. Далее каждый регион в зависимости от среднесуточной температуры будет принимать решение о начале отопительного сезона. Я думаю, что это начнется уже в ближайшие дни, поскольку мы снова ожидаем снижения температуры. Затягиваний со стороны правительства точно не будет по этому вопросу. Я думаю, что в ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решения о начале отопительного сезона в их регионах - сказала Гринчук.

Напомним

Правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения.

Отопительный сезон в детсадах, школах и больницах: в Минразвития говорят, к 40% подали тепло