Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Киев • УНН
Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона. Это произойдет в ближайшие дни из-за ожидаемого снижения температуры.
В ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решения о начале отопительного сезона в их регионах. Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук во время пресс-конференции с министром экономики и энергетики Германии Катериной Райхе, передает корреспондент УНН.
Начался отопительный сезон для некоторых объектов критической инфраструктуры. Далее каждый регион в зависимости от среднесуточной температуры будет принимать решение о начале отопительного сезона. Я думаю, что это начнется уже в ближайшие дни, поскольку мы снова ожидаем снижения температуры. Затягиваний со стороны правительства точно не будет по этому вопросу. Я думаю, что в ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решения о начале отопительного сезона в их регионах
Напомним
Правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения.
