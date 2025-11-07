Нафтогаз підписав меморандум з грецькою компанією про поставки зрідженого природного газу до України
Київ • УНН
Нафтогаз та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. підписали меморандум про регулярні поставки американського зрідженого природного газу в Україну до 2050 року. Поставки здійснюватимуться через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор.
Під час Міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC) Нафтогаз та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. підписали меморандум щодо майбутніх регулярних поставок американського зрідженого природнього газу (LNG) в Україну через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор, пише УНН з посиланням на Міненерго.
Деталі
Україна відкриває нову сторінку трансатлантичної співпраці, формуючи маршрут постачання LNG із США через Грецію
• За словами Гринчук, довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року. За її словами, це дозволить поетапно реалізовувати нові стратегічні проєкти. Зокрема: забезпечити стабільні довгострокові поставки LNG для України;
• інтегрувати нашу інфраструктуру в логістичні маршрути LNG до Європи;
• створити сталу систему постачання та зберігання американського LNG.
"Дякую партнерам зі США і Греції за співпрацю. Ми закладаємо новий фундамент у трансатлантичній співпраці з партнерами і робимо ще один крок задля довгострокової енергетичної стабільності України і нових можливостей", - подякувала Міністерка.
Доповнення
Група Нафтогаз та польська компанія ORLEN підписали домовленості щодо постачання щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) із США.
Україна, Литва, Польща, Словаччина та США домовились посилити співпрацю в енергетиці та підтвердили відданість диверсифікації поставок газу до Європи, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів.