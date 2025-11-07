ukenru
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідні
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Нафтогаз підписав меморандум з грецькою компанією про поставки зрідженого природного газу до України

Київ • УНН

Нафтогаз та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. підписали меморандум про регулярні поставки американського зрідженого природного газу в Україну до 2050 року. Поставки здійснюватимуться через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор.

Нафтогаз підписав меморандум з грецькою компанією про поставки зрідженого природного газу до України

Під час Міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC) Нафтогаз та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. підписали меморандум щодо майбутніх регулярних поставок американського зрідженого природнього газу (LNG) в Україну через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор, пише УНН з посиланням на Міненерго.

Деталі

Україна відкриває нову сторінку трансатлантичної співпраці, формуючи маршрут постачання LNG із США через Грецію

- заявила Міністерка енергетики Світлана Гринчук.

• За словами Гринчук, довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року. За її словами, це дозволить поетапно реалізовувати нові стратегічні проєкти. Зокрема: ⁠забезпечити стабільні довгострокові поставки LNG для України;

• інтегрувати нашу інфраструктуру в логістичні маршрути LNG до Європи; ⁠

• ⁠створити сталу систему постачання та зберігання американського LNG.

"Дякую партнерам зі США і Греції за співпрацю. Ми закладаємо новий фундамент у трансатлантичній співпраці з партнерами і робимо ще один крок задля довгострокової енергетичної стабільності України і нових можливостей", - подякувала Міністерка.

Доповнення

Група Нафтогаз та польська компанія ORLEN підписали домовленості щодо постачання щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) із США.

Україна, Литва, Польща, Словаччина та США домовились посилити співпрацю в енергетиці та підтвердили відданість диверсифікації поставок газу до Європи, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів.

Павло Зінченко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Укргазвидобування
Нафтогаз України
Литва
Греція
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща