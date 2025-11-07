Нафтогаз подписал меморандум с греческой компанией о поставках сжиженного природного газа в Украину
Киев • УНН
Во время Министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC) Нафтогаз и греческая компания ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. подписали меморандум о будущих регулярных поставках американского сжиженного природного газа (LNG) в Украину через греческие газовые терминалы и Вертикальный коридор, пишет УНН со ссылкой на Минэнерго.
Детали
Украина открывает новую страницу трансатлантического сотрудничества, формируя маршрут поставок LNG из США через Грецию
• По словам Гринчук, долгосрочное партнерство охватывает горизонт до 2050 года. По ее словам, это позволит поэтапно реализовывать новые стратегические проекты. В частности: обеспечить стабильные долгосрочные поставки LNG для Украины;
• интегрировать нашу инфраструктуру в логистические маршруты LNG в Европу;
• создать устойчивую систему поставок и хранения американского LNG.
"Благодарю партнеров из США и Греции за сотрудничество. Мы закладываем новый фундамент в трансатлантическом сотрудничестве с партнерами и делаем еще один шаг для долгосрочной энергетической стабильности Украины и новых возможностей", - поблагодарила Министр.
Дополнение
Группа Нафтогаз и польская компания ORLEN подписали договоренности о поставках не менее 300 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) из США.
Украина, Литва, Польша, Словакия и США договорились усилить сотрудничество в энергетике и подтвердили приверженность диверсификации поставок газа в Европу, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.