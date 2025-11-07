ukenru
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Графики отключений электроэнергии
Нафтогаз подписал меморандум с греческой компанией о поставках сжиженного природного газа в Украину

Киев • УНН

 1000 просмотра

Нафтогаз и греческая компания ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. подписали меморандум о регулярных поставках американского сжиженного природного газа в Украину до 2050 года. Поставки будут осуществляться через греческие газовые терминалы и Вертикальный коридор.

Нафтогаз подписал меморандум с греческой компанией о поставках сжиженного природного газа в Украину

Во время Министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC) Нафтогаз и греческая компания ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. подписали меморандум о будущих регулярных поставках американского сжиженного природного газа (LNG) в Украину через греческие газовые терминалы и Вертикальный коридор, пишет УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Украина открывает новую страницу трансатлантического сотрудничества, формируя маршрут поставок LNG из США через Грецию

- заявила Министр энергетики Светлана Гринчук.

• По словам Гринчук, долгосрочное партнерство охватывает горизонт до 2050 года. По ее словам, это позволит поэтапно реализовывать новые стратегические проекты. В частности: ⁠обеспечить стабильные долгосрочные поставки LNG для Украины;

• интегрировать нашу инфраструктуру в логистические маршруты LNG в Европу; ⁠

• ⁠создать устойчивую систему поставок и хранения американского LNG.

"Благодарю партнеров из США и Греции за сотрудничество. Мы закладываем новый фундамент в трансатлантическом сотрудничестве с партнерами и делаем еще один шаг для долгосрочной энергетической стабильности Украины и новых возможностей", - поблагодарила Министр.

Дополнение

Группа Нафтогаз и польская компания ORLEN подписали договоренности о поставках не менее 300 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) из США.

Украина, Литва, Польша, Словакия и США договорились усилить сотрудничество в энергетике и подтвердили приверженность диверсификации поставок газа в Европу, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Укргаздобыча
Нафтогаз
Литва
Греция
Словакия
Соединённые Штаты
Украина
Польша