Уряд спростив отримання кредитів на сонячні та вітрові електростанції для домогосподарств - Міненерго

В Україні кредити на сонячні та вітрові електростанції стануть більш доступними: замість щомісячної компенсації відсотків населенню пропонують одноразове відшкодування 30% від суми основного боргу. Про це у середу, 5 листопада повідомило Міністерство енергетики України, передає УНН.

За поданням Міністерства енергетики Кабінет Міністрів України удосконалив механізм отримання державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 р. № 673.

Розпочата Урядом минулого року програма пільгового кредитування для придбання та встановлення гібридних систем електропостачання набула значної популярності. З початку її реалізації було укладено 3 035 кредитних договорів з фізичними особами на загальну суму понад 1 млрд грн та сумарною потужністю обладнання понад 26 МВт. Для подальшого функціонування цієї програми Міненерго проведено активну роботу для залучення коштів, зокрема з міжнародними партнерами та фінансовими інституціями