Уряд спростив отримання кредитів на сонячні та вітрові електростанції для домогосподарств - Міненерго

ukenru
21:56 • 2798 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
20:20 • 8592 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
18:18 • 15252 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
5 листопада, 17:06 • 19553 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 20314 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 29088 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 32830 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 22576 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 22533 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 33792 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Судані збито військовий літак Іл-76: загинув увесь екіпажVideo5 листопада, 13:31 • 7372 перегляди
Поки фронт горить під Покровськом, депутати Порошенка бронюють курорти й просять Кабмін відпустити їх за кордон — Валентин Гладких5 листопада, 13:41 • 7968 перегляди
Акціонери Tesla вирішують долю Ілона Маска: 878 мільярдів доларів чи відставка5 листопада, 14:10 • 6252 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 15399 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 13489 перегляди
Публікації
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 29086 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 32829 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 36470 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 43800 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується5 листопада, 10:32 • 33792 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Марк Карні
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 13521 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 15433 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 33235 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 37869 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 51199 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
2С5 «Гіацинт-С»
БМ-21 «Град»

Уряд спростив отримання кредитів на сонячні та вітрові електростанції для домогосподарств - Міненерго

Київ • УНН

 • 654 перегляди

Міністерство енергетики України повідомило про зміну механізму державної підтримки для встановлення генеруючих установок з альтернативних джерел енергії. Замість щомісячної компенсації відсотків, населення отримає одноразове відшкодування 30% від суми основного боргу.

Уряд спростив отримання кредитів на сонячні та вітрові електростанції для домогосподарств - Міненерго

В Україні кредити на сонячні та вітрові електростанції стануть більш доступними: замість щомісячної компенсації відсотків населенню пропонують одноразове відшкодування 30% від суми основного боргу. Про це у середу, 5 листопада повідомило Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

За поданням Міністерства енергетики Кабінет Міністрів України удосконалив механізм отримання державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 р. № 673.

Розпочата Урядом минулого року програма пільгового кредитування для придбання та встановлення гібридних систем електропостачання набула значної популярності. З початку її реалізації було укладено 3 035 кредитних договорів з фізичними особами на загальну суму понад 1 млрд грн та сумарною потужністю обладнання понад 26 МВт. Для подальшого функціонування цієї програми Міненерго проведено активну роботу для залучення коштів, зокрема з міжнародними партнерами та фінансовими інституціями

- зазначила Міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Зазначається, що схвалений Урядом новий механізм передбачає надання у якості фінансової державної підтримки компенсації основного тіла кредиту у розмірі 30 відсотків, замість щомісячної компенсації відсоткової ставки за таким зобов’язанням.

Запропонований механізм є більш вигідним: позичальники отримають одразу здешевлення вартості кредиту для придбання обладнання та його встановлення; держава та потенційні донори, які готові надавати фінансування, зможуть прорахувати необхідні суми коштів, які необхідно буде залучити для надання фінансової державної підтримки

- йдеться у дописі відомства.

У Міненерго очікують, що нове рішення сприятиме розширенню кола осіб, які зможуть придбати та встановити гібридні електросистеми, поліпшить співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями та донорами для залучення коштів, а також посилить енергетичну безпеку країни на тлі руйнування електростанцій та енергетичної інфраструктури через агресію росії проти України.

Нагадаємо

В Україні продовжується встановлення сонячних електростанцій (СЕС) у межах підготовки медичних закладів до зими та посилення їхньої енергетичної автономності. Завдяки таким рішенням лікарні отримують змогу стабільно працювати навіть у разі тривалих відключень електроенергії.

У Києві підготовлено понад 300 одиниць обладнання для резервного енергопостачання - КМДА18.10.25, 22:08 • 11372 перегляди

Віта Зеленецька

ЕкономікаТехнології
Графіки відключень електроенергії
Державний бюджет
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Україна