Уряд спростив отримання кредитів на сонячні та вітрові електростанції для домогосподарств - Міненерго
Київ • УНН
Міністерство енергетики України повідомило про зміну механізму державної підтримки для встановлення генеруючих установок з альтернативних джерел енергії. Замість щомісячної компенсації відсотків, населення отримає одноразове відшкодування 30% від суми основного боргу.
Деталі
За поданням Міністерства енергетики Кабінет Міністрів України удосконалив механізм отримання державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.
Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 р. № 673.
Розпочата Урядом минулого року програма пільгового кредитування для придбання та встановлення гібридних систем електропостачання набула значної популярності. З початку її реалізації було укладено 3 035 кредитних договорів з фізичними особами на загальну суму понад 1 млрд грн та сумарною потужністю обладнання понад 26 МВт. Для подальшого функціонування цієї програми Міненерго проведено активну роботу для залучення коштів, зокрема з міжнародними партнерами та фінансовими інституціями
Зазначається, що схвалений Урядом новий механізм передбачає надання у якості фінансової державної підтримки компенсації основного тіла кредиту у розмірі 30 відсотків, замість щомісячної компенсації відсоткової ставки за таким зобов’язанням.
Запропонований механізм є більш вигідним: позичальники отримають одразу здешевлення вартості кредиту для придбання обладнання та його встановлення; держава та потенційні донори, які готові надавати фінансування, зможуть прорахувати необхідні суми коштів, які необхідно буде залучити для надання фінансової державної підтримки
У Міненерго очікують, що нове рішення сприятиме розширенню кола осіб, які зможуть придбати та встановити гібридні електросистеми, поліпшить співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями та донорами для залучення коштів, а також посилить енергетичну безпеку країни на тлі руйнування електростанцій та енергетичної інфраструктури через агресію росії проти України.
Нагадаємо
В Україні продовжується встановлення сонячних електростанцій (СЕС) у межах підготовки медичних закладів до зими та посилення їхньої енергетичної автономності. Завдяки таким рішенням лікарні отримують змогу стабільно працювати навіть у разі тривалих відключень електроенергії.
