Правительство упростило получение кредитов на солнечные и ветряные электростанции для домохозяйств - Минэнерго
Киев • УНН
Министерство энергетики Украины сообщило об изменении механизма государственной поддержки для установки генерирующих установок из альтернативных источников энергии. Вместо ежемесячной компенсации процентов, население получит единовременное возмещение 30% от суммы основного долга.
В Украине кредиты на солнечные и ветряные электростанции станут более доступными: вместо ежемесячной компенсации процентов населению предлагают одноразовое возмещение 30% от суммы основного долга. Об этом в среду, 5 ноября, сообщило Министерство энергетики Украины, передает УНН.
Детали
По представлению Министерства энергетики Кабинет Министров Украины усовершенствовал механизм получения государственной поддержки физическим лицам, устанавливающим в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников энергии.
Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета Министров Украины от 7 июня 2024 г. № 673.
Начатая Правительством в прошлом году программа льготного кредитования для приобретения и установки гибридных систем электроснабжения приобрела значительную популярность. С начала ее реализации было заключено 3 035 кредитных договоров с физическими лицами на общую сумму более 1 млрд грн и суммарной мощностью оборудования более 26 МВт. Для дальнейшего функционирования этой программы Минэнерго проведена активная работа по привлечению средств, в частности с международными партнерами и финансовыми институтами
Отмечается, что одобренный Правительством новый механизм предусматривает предоставление в качестве финансовой государственной поддержки компенсации основного тела кредита в размере 30 процентов, вместо ежемесячной компенсации процентной ставки по такому обязательству.
Предложенный механизм более выгоден: заемщики получат сразу удешевление стоимости кредита для приобретения оборудования и его установки; государство и потенциальные доноры, готовые предоставлять финансирование, смогут просчитать необходимые суммы средств, которые необходимо будет привлечь для предоставления финансовой государственной поддержки
В Минэнерго ожидают, что новое решение будет способствовать расширению круга лиц, которые смогут приобрести и установить гибридные электросистемы, улучшит сотрудничество с международными финансовыми организациями и донорами для привлечения средств, а также усилит энергетическую безопасность страны на фоне разрушения электростанций и энергетической инфраструктуры из-за агрессии России против Украины.
Напомним
В Украине продолжается установка солнечных электростанций (СЭС) в рамках подготовки медицинских учреждений к зиме и усиления их энергетической автономности. Благодаря таким решениям больницы получают возможность стабильно работать даже в случае длительных отключений электроэнергии.
В Киеве подготовлено более 300 единиц оборудования для резервного энергоснабжения - КГГА18.10.25, 22:08 • 11372 просмотра