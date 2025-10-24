В Україні розширюють мережу автономних медзакладів: продовжується встановлення сонячних електростанцій в лікарнях
В Україні продовжується встановлення сонячних електростанцій у медичних закладах для підготовки до зими та посилення енергетичної автономності. У Самборі на даху міської лікарні встановили СЕС потужністю 55,68 кВт, що забезпечує безперебійну роботу критичної інфраструктури.
В Україні продовжується встановлення сонячних електростанцій (СЕС) у межах підготовки медичних закладів до зими та посилення їхньої енергетичної автономності. Завдяки таким рішенням лікарні отримують змогу стабільно працювати навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ).
За даними відомства, нещодавно сонячну електростанцію встановили у Самборі на даху будівлі міської лікарні. Установку реалізували в межах програми "Світло для лікарень".
Станція потужністю 55,68 кВт обладнана системою акумуляторів, що забезпечують безперебійну роботу критичної інфраструктури лікарні (операційних, лабораторій, відділень інтенсивної терапії та опалення)
Зазначається, що завдяки цьому медзаклад може функціонувати автономно, а щорічна економія на електроенергії перевищуватиме 500 тисяч гривень, які громада може спрямувати на інші потреб.
Ця ініціатива ("Світло для лікарень") охоплює медичні заклади по всій Україні. Станом на жовтень уже збудовано 11 сонячних електростанцій, ще кілька - у процесі реалізації. Кожна з них оснащена системами накопичення енергії, що гарантує стабільне живлення для життєво важливого обладнання навіть за умов надзвичайних ситуацій
Загалом в Україні понад 250 лікарень уже мають альтернативні джерела живлення на основі сонячної енергії, а до травня наступного року планується облаштувати ще понад 300 таких об’єктів.
