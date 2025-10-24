$41.760.01
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причини
В Україні розширюють мережу автономних медзакладів: продовжується встановлення сонячних електростанцій в лікарнях

Київ • УНН

 • 412 перегляди

В Україні продовжується встановлення сонячних електростанцій у медичних закладах для підготовки до зими та посилення енергетичної автономності. У Самборі на даху міської лікарні встановили СЕС потужністю 55,68 кВт, що забезпечує безперебійну роботу критичної інфраструктури.

В Україні розширюють мережу автономних медзакладів: продовжується встановлення сонячних електростанцій в лікарнях

В Україні продовжується встановлення сонячних електростанцій (СЕС) у межах підготовки медичних закладів до зими та посилення їхньої енергетичної автономності. Завдяки таким рішенням лікарні отримують змогу стабільно працювати навіть у разі тривалих відключень електроенергії.  Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ).

Деталі

За даними відомства, нещодавно сонячну електростанцію встановили у Самборі на даху будівлі міської лікарні. Установку реалізували в межах програми "Світло для лікарень".

Станція потужністю 55,68 кВт обладнана системою акумуляторів, що забезпечують безперебійну роботу критичної інфраструктури лікарні (операційних, лабораторій, відділень інтенсивної терапії та опалення) 

- йдеться у дописі.

Зазначається, що завдяки цьому медзаклад може функціонувати автономно, а щорічна економія на електроенергії перевищуватиме 500 тисяч гривень, які громада може спрямувати на інші потреб. 

Ця ініціатива (​​"Світло для лікарень") охоплює медичні заклади по всій Україні. Станом на жовтень уже збудовано 11 сонячних електростанцій, ще кілька - у процесі реалізації. Кожна з них оснащена системами накопичення енергії, що гарантує стабільне живлення для життєво важливого обладнання навіть за умов надзвичайних ситуацій

- повідомили у МОЗ.

Загалом в Україні понад 250 лікарень уже мають альтернативні джерела живлення на основі сонячної енергії, а до травня наступного року планується облаштувати ще понад 300 таких об’єктів.

Нагадаємо

Іспанія передасть Україні 70 генераторів для зміцнення енергосистеми, повідомив Андрій Сибіга після зустрічі з Хосе Мануелем Альбаресом. Обговорювалися також військово-технічна співпраця та посилення санкційного тиску на росію.

Віта Зеленецька

Здоров'яТехнології
