20:21 • 3398 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
17:55 • 15531 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
17:35 • 18764 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 21083 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 32576 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 27616 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 46227 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 40609 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 35767 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 13058 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
В Украине расширяют сеть автономных медучреждений: продолжается установка солнечных электростанций в больницах

Киев • УНН

 • 380 просмотра

В Украине продолжается установка солнечных электростанций в медицинских учреждениях для подготовки к зиме и усиления энергетической автономности. В Самборе на крыше городской больницы установили СЭС мощностью 55,68 кВт, что обеспечивает бесперебойную работу критической инфраструктуры.

В Украине расширяют сеть автономных медучреждений: продолжается установка солнечных электростанций в больницах

В Украине продолжается установка солнечных электростанций (СЭС) в рамках подготовки медицинских учреждений к зиме и усиления их энергетической автономности. Благодаря таким решениям больницы получают возможность стабильно работать даже в случае длительных отключений электроэнергии.  Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины (Минздрав).

Детали

По данным ведомства, недавно солнечную электростанцию установили в Самборе на крыше здания городской больницы. Установку реализовали в рамках программы "Свет для больниц".

Станция мощностью 55,68 кВт оборудована системой аккумуляторов, обеспечивающих бесперебойную работу критической инфраструктуры больницы (операционных, лабораторий, отделений интенсивной терапии и отопления) 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому медучреждение может функционировать автономно, а ежегодная экономия на электроэнергии будет превышать 500 тысяч гривен, которые община может направить на другие нужды. 

Эта инициатива (​​"Свет для больниц") охватывает медицинские учреждения по всей Украине. По состоянию на октябрь уже построено 11 солнечных электростанций, еще несколько - в процессе реализации. Каждая из них оснащена системами накопления энергии, что гарантирует стабильное питание для жизненно важного оборудования даже в условиях чрезвычайных ситуаций

- сообщили в Минздраве.

Всего в Украине более 250 больниц уже имеют альтернативные источники питания на основе солнечной энергии, а к маю следующего года планируется обустроить еще более 300 таких объектов.

Напомним

Испания передаст Украине 70 генераторов для укрепления энергосистемы, сообщил Андрей Сибига после встречи с Хосе Мануэлем Альбаресом. Обсуждались также военно-техническое сотрудничество и усиление санкционного давления на Россию.

В Киеве подготовлено более 300 единиц оборудования для резервного энергоснабжения - КГГА18.10.25, 22:08 • 10999 просмотров

Вита Зеленецкая

