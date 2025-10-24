В Украине расширяют сеть автономных медучреждений: продолжается установка солнечных электростанций в больницах
В Украине продолжается установка солнечных электростанций в медицинских учреждениях для подготовки к зиме и усиления энергетической автономности. В Самборе на крыше городской больницы установили СЭС мощностью 55,68 кВт, что обеспечивает бесперебойную работу критической инфраструктуры.
В Украине продолжается установка солнечных электростанций (СЭС) в рамках подготовки медицинских учреждений к зиме и усиления их энергетической автономности. Благодаря таким решениям больницы получают возможность стабильно работать даже в случае длительных отключений электроэнергии. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины (Минздрав).
По данным ведомства, недавно солнечную электростанцию установили в Самборе на крыше здания городской больницы. Установку реализовали в рамках программы "Свет для больниц".
Станция мощностью 55,68 кВт оборудована системой аккумуляторов, обеспечивающих бесперебойную работу критической инфраструктуры больницы (операционных, лабораторий, отделений интенсивной терапии и отопления)
Отмечается, что благодаря этому медучреждение может функционировать автономно, а ежегодная экономия на электроэнергии будет превышать 500 тысяч гривен, которые община может направить на другие нужды.
Эта инициатива ("Свет для больниц") охватывает медицинские учреждения по всей Украине. По состоянию на октябрь уже построено 11 солнечных электростанций, еще несколько - в процессе реализации. Каждая из них оснащена системами накопления энергии, что гарантирует стабильное питание для жизненно важного оборудования даже в условиях чрезвычайных ситуаций
Всего в Украине более 250 больниц уже имеют альтернативные источники питания на основе солнечной энергии, а к маю следующего года планируется обустроить еще более 300 таких объектов.
