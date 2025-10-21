Іспанія передасть Україні 70 генераторів для зміцнення енергосистеми
Київ • УНН
Іспанія передасть Україні 70 генераторів для зміцнення енергосистеми, повідомив Андрій Сибіга після зустрічі з Хосе Мануелем Альбаресом. Обговорювалися також військово-технічна співпраця та посилення санкційного тиску на росію.
Іспанія передасть Україні 70 генераторів для зміцнення енергосистеми. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом на полях Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, передає УНН з посиланням на публікацію Сибіги у соцмережі Х.
Ми обговорили шляхи зміцнення обороноздатності та енергетичної стійкості України, зокрема військово-технічну співпрацю, а також важливий внесок Іспанії в програми PURL та SAFE. Я подякував Іспанії за оголошену енергетичну допомогу Україні – 70 генераторів, – яка невдовзі надійде. Ми цінуємо цю допомогу українському народу напередодні зими
Крім того, Сибіга під час розмови з міністром закордонних справ Іспанії підкреслив важливість посилення санкційного тиску на росію в межах 19-го пакета санкцій ЄС та запровадження додаткових візових обмежень.
"Ми також бачимо потенціал для партнерства між містами та регіонами між Україною та Іспанією. Я глибоко ціную відданість Іспанії реабілітації українських дітей з прифронтових районів", – додав глава МЗС України.
Нагадаємо
Європейський Союз вже виділив 800 мільйонів євро на підтримку України цієї зими та працює над додатковими 100 мільйонами євро на генератори, укриття та обладнання.
