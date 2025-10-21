Испания передаст Украине 70 генераторов для укрепления энергосистемы
Киев • УНН
Испания передаст Украине 70 генераторов для укрепления энергосистемы, сообщил Андрей Сибига после встречи с Хосе Мануэлем Альбаресом. Обсуждались также военно-техническое сотрудничество и усиление санкционного давления на россию.
Испания передаст Украине 70 генераторов для укрепления энергосистемы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом на полях Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, передает УНН со ссылкой на публикацию Сибиги в соцсети Х.
Мы обсудили пути укрепления обороноспособности и энергетической устойчивости Украины, в частности военно-техническое сотрудничество, а также важный вклад Испании в программы PURL и SAFE. Я поблагодарил Испанию за объявленную энергетическую помощь Украине – 70 генераторов, – которая вскоре поступит. Мы ценим эту помощь украинскому народу накануне зимы
Кроме того, Сибига во время разговора с министром иностранных дел Испании подчеркнул важность усиления санкционного давления на Россию в рамках 19-го пакета санкций ЕС и введения дополнительных визовых ограничений.
"Мы также видим потенциал для партнерства между городами и регионами между Украиной и Испанией. Я глубоко ценю приверженность Испании реабилитации украинских детей из прифронтовых районов", – добавил глава МИД Украины.
Напомним
Европейский Союз уже выделил 800 миллионов евро на поддержку Украины этой зимой и работает над дополнительными 100 миллионами евро на генераторы, укрытия и оборудование.
