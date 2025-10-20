Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
Риск возвращения почасовых графиков отключений электроэнергии сохраняется из-за войны и атак на энергосистему. Сейчас аварийных графиков по Украине нет, только ограничения мощности для промышленности.
Риск возвращения почасовых графиков отключений электроэнергии сохраняется из-за продолжающейся войны и вражеских атак на энергосистему, заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в телемарафоне 20 октября, пишет УНН.
Риск возвращения есть, пожалуй, постоянно. Потому что война не закончилась, атаки по объектам энергосистемы продолжаются, но энергетики со своей стороны делают все возможное, чтобы этих графиков не было
По его словам, на текущий момент аварийных графиков по Украине нет, "уже со вчерашнего дня".
"Сегодня применяются только графики ограничения мощности для промышленности. Именно для промышленности аварийно есть отключения вследствие попаданий вражеских дронов по объектам энергетики, но это не график", - отметил Зайченко.
На вопрос, какова на сегодняшнее утро была ситуация с генерацией, глава Укрэнерго заявил, что "ситуация постепенно улучшается". "Наши коллеги, которые занимаются генерацией, занимаются восстановлением объектов генерации, и на текущий момент достаточно много объектов включено в работу. Продолжаются работы по восстановлению", - отметил он.
Комментируя, происходит ли сейчас импорт электроэнергии для покрытия дефицита, Зайченко указал: "Да, конечно, происходит".
"Импорт происходит каждый день, но, по моему мнению и по мнению "Укрэнерго", этот импорт недостаточен. Именно поэтому сегодня введены с 6 до 22 часов графики ограничения мощности для промышленных предприятий", - указал он.
