Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать Донбасс
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Риск возвращения почасовых графиков отключений электроэнергии сохраняется из-за войны и атак на энергосистему. Сейчас аварийных графиков по Украине нет, только ограничения мощности для промышленности.

Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго

Риск возвращения почасовых графиков отключений электроэнергии сохраняется из-за продолжающейся войны и вражеских атак на энергосистему, заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в телемарафоне 20 октября, пишет УНН.

Риск возвращения есть, пожалуй, постоянно. Потому что война не закончилась, атаки по объектам энергосистемы продолжаются, но энергетики со своей стороны делают все возможное, чтобы этих графиков не было

- сказал Зайченко, отвечая, есть ли риск возвращения почасовых графиков в ближайшее время.

По его словам, на текущий момент аварийных графиков по Украине нет, "уже со вчерашнего дня".

"Сегодня применяются только графики ограничения мощности для промышленности. Именно для промышленности аварийно есть отключения вследствие попаданий вражеских дронов по объектам энергетики, но это не график", - отметил Зайченко.

На вопрос, какова на сегодняшнее утро была ситуация с генерацией, глава Укрэнерго заявил, что "ситуация постепенно улучшается". "Наши коллеги, которые занимаются генерацией, занимаются восстановлением объектов генерации, и на текущий момент достаточно много объектов включено в работу. Продолжаются работы по восстановлению", - отметил он.

Комментируя, происходит ли сейчас импорт электроэнергии для покрытия дефицита, Зайченко указал: "Да, конечно, происходит".

"Импорт происходит каждый день, но, по моему мнению и по мнению "Укрэнерго", этот импорт недостаточен. Именно поэтому сегодня введены с 6 до 22 часов графики ограничения мощности для промышленных предприятий", - указал он.

рф атаковала энергетику в двух областях, значительная часть потребителей в Черниговской области без света20.10.25, 10:40 • 2054 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
