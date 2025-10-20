Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго

Ризик повернення погодинних графіків відключень електроенергії зберігається через війну, яка триває, та ворожі атаки на енергосистему, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко у телемарафоні 20 жовтня, пише УНН.

Ризик повернення є, мабуть, постійно. Тому що війна не закінчилася, атака по об'єктах енергосистеми тривають, але енергетики зі свого боку роблять усе можливе, щоб цих графіків не було