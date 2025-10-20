Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
Київ • УНН
Ризик повернення погодинних графіків відключень електроенергії зберігається через війну та атаки на енергосистему. Наразі аварійних графіків по Україні немає, лише обмеження потужності для промисловості.
Ризик повернення погодинних графіків відключень електроенергії зберігається через війну, яка триває, та ворожі атаки на енергосистему, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко у телемарафоні 20 жовтня, пише УНН.
Ризик повернення є, мабуть, постійно. Тому що війна не закінчилася, атака по об'єктах енергосистеми тривають, але енергетики зі свого боку роблять усе можливе, щоб цих графіків не було
З його слів, на поточний момент аварійних графіків по Україні немає, "уже з вчорашнього дня".
"Сьогодні зсовується тільки графіки обмеження потужності для промисловості. Саме для промисловості аварійно є відключення внаслідок влучань ворожих дронів по об'єктах енергетики, але це не графік", - зазначив Зайченко.
На запитання, яка на сьогоднішній ранок була ситуація із генерацією, голова Укренерго заявив, що "ситуація поступово покращується". "Наші колеги, які займаються генерацією, займаються відновленням об'єктів генерації, і на на поточний момент досить багато об'єктів включено в роботу. Продовжуються роботи по відновленню", - зазначив він.
Коментуючи, чи відбувається зараз імпорт електроенергії для покриття дефіциту, Зайченко вказав: "Так, звичайно, відбувається".
"Імпорт відбувається кожного дня, але, на мою думку і на думку "Укренерго", цей імпорт є недостатнім. Саме через це сьогодні введені з 6 до 22 години графіки обмеження потужності для промислових підприємств", - вказав він.
