ЄС працює над виділенням додаткових 100 млн євро для підтримки України взимку

ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до Грузії
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes
Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежі
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом Гаррі
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
ЄС працює над виділенням додаткових 100 млн євро для підтримки України взимку

Європейський Союз вже виділив 800 мільйонів євро на підтримку України цієї зими та працює над додатковими 100 мільйонами євро на генератори, укриття та обладнання. Також ЄС надасть 2 мільйони євро на безпілотники, 10 мільйонів на Спецтрибунал щодо злочину агресії росії та 6 мільйонів на реабілітацію депортованих дітей та жертв сексуального насильства.

ЄС працює над виділенням додаткових 100 млн євро для підтримки України взимку

Європейський Союз вже мобілізував 800 мільйонів євро для підтримки України цієї зими. Йде робота над виділенням додаткових 100 мільйонами євро на генератори, укриття, обладнання та спорядження. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з очільником МЗС Андрієм Сибігою, передає УНН.

Деталі

Цього року Європейський Союз надає Україні рекордний рівень військової підтримки… Європейський Союз вже мобілізував 800 мільйонів євро для підтримки України цієї зими. Ми працюємо над додатковими 100 мільйонами євро на генератори, укриття, обладнання та спорядження. Як ми обговорювали з Сибігою, росія зруйнувала будь-які надії на мир, тому ми плануємо діяти на довгострокову перспективу. ЄС виділить 2 млн євро на безпілотники для України

 - заявила Каллас.

Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони

Також вона оголосила про виділення 10 мільйонів євро на запуск Спецтрибуналу щодо злочину агресії росії. Окрім того, за її словами, ЄС виділить 6 млн євро підтримку у реабілітації депортованих росією дітей та жертв сексуального насильства.

Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей

Доповнення

Член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук заявляла, що Україні необхідно модифікувати свій захист об'єктів критичної інфраструктури, оскільки ворог не спить й швидше за все має інформацію яким чином були здійсненні укріпляли та, як захищаємо об'єкти, тому потрібно маневрувати.

Анна Мурашко

