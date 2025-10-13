ЄС працює над виділенням додаткових 100 млн євро для підтримки України взимку
Київ • УНН
Європейський Союз вже виділив 800 мільйонів євро на підтримку України цієї зими та працює над додатковими 100 мільйонами євро на генератори, укриття та обладнання. Також ЄС надасть 2 мільйони євро на безпілотники, 10 мільйонів на Спецтрибунал щодо злочину агресії росії та 6 мільйонів на реабілітацію депортованих дітей та жертв сексуального насильства.
Європейський Союз вже мобілізував 800 мільйонів євро для підтримки України цієї зими. Йде робота над виділенням додаткових 100 мільйонами євро на генератори, укриття, обладнання та спорядження. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з очільником МЗС Андрієм Сибігою, передає УНН.
Деталі
Цього року Європейський Союз надає Україні рекордний рівень військової підтримки… Європейський Союз вже мобілізував 800 мільйонів євро для підтримки України цієї зими. Ми працюємо над додатковими 100 мільйонами євро на генератори, укриття, обладнання та спорядження. Як ми обговорювали з Сибігою, росія зруйнувала будь-які надії на мир, тому ми плануємо діяти на довгострокову перспективу. ЄС виділить 2 млн євро на безпілотники для України
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони30.09.25, 10:51 • 39361 перегляд
Також вона оголосила про виділення 10 мільйонів євро на запуск Спецтрибуналу щодо злочину агресії росії. Окрім того, за її словами, ЄС виділить 6 млн євро підтримку у реабілітації депортованих росією дітей та жертв сексуального насильства.
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей13.10.25, 10:11 • 15755 переглядiв
Доповнення
Член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук заявляла, що Україні необхідно модифікувати свій захист об'єктів критичної інфраструктури, оскільки ворог не спить й швидше за все має інформацію яким чином були здійсненні укріпляли та, як захищаємо об'єкти, тому потрібно маневрувати.