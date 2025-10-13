Україні потрібно модифікувати захист об'єктів критичної інфраструктури, адже ворог "не спить" - член транспортного комітету

Україні необхідно модифікувати свій захист об'єктів критичної інфраструктури, оскільки ворог не спить й швидше за все має інформацію яким чином були здійсненні укріпляли та, як захищаємо об'єкти, тому потрібно маневрувати. Про це повідомила член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Якщо ми говоримо про кошти, то я скажу, що нам потрібно модифікувати свій захист об’єктів критичної інфраструктури, оскільки ворог не спить й він швидше за все має десь інформацію, як, яким чином ми укріпляли та захищаємо наші об’єкти, тому ми маємо маневрувати. Коли ми говоримо про РЕБи на потяги, РЕБи на небезпечні вантажі, тобто транспорти які здійснюють важливу місію, то ми повинні говорити про розробку певних РЕБів, які будуть пристосовані до цього виду транспорту, чи то електрична тяга, чи то дизельна тяга. Тому викликів насправді є дуже багато й коштів потрібно дуже багато

Також вона прокоментувала закупівлю РЕБів для "Укрзалізниці".

Якщо ми говоримо про РЕБи, то це швидше за все резервний фонд державного бюджету, тому що є специфіка закупівель й не всі може здійснити "Укрзалізниця"

Савчук зазначила, що потрібно вводити новий термін на законодавчому рівні - транспортна безпека.

Щодня ми втрачаємо не тільки конкретно об'єкти, але й інфраструктуру, а це мільйонні збитки від пошкоджень. Якщо ми проаналізуємо критичну інфраструктуру, то ми повинні говорити про новий термін – транспортна безпека. Це поняття треба вводити на законодавчому рівні. В новому законопроєкті, який ми зараз розглядаємо про залізничний транспорт є така стаття 16, яка повністю описує цю транспортну безпеку для того, щоб по новому підійти до того, що в нас відбувається і вона власне стосуватиметься захисту не тільки об'єктів, але й навчання, захисту тих осіб, які сьогодні працюють над "Укрзалізницею", чи є енергетиками й відновлюють енергопостачання

За її словами, чітко прописано про створення переліку об'єктів критичної інфраструктури - це стосується мостів, залізничних портів, шляхопроводів й всього, що відноситься до об'єктів критичної інфраструктури.

Після цього структурувати їх за уразливістю, за рівнем небезпеки, за рівнем важливості й після структурування виробляється методика захисту. Ми розуміємо, що в нас на сьогодні деяка робота проведена, у нас об'єкти критичної інфраструктури мають певні захисти - габіони, блоки, різними бетонними блоками тощо. Але власне ця методика уразливості дозволить правильно вирахувати потреби, які потрібно саме на транспортну безпеку по коштах й в тому числі щодо звернення до наших міжнародних донорів. Наступне - це система підготовки персоналу. Тобто персонал, який має чітко розуміти, як він діє в яких ситуаціях й система безпеки для персоналу. Для цього, наприклад, "Укрзалізниця" виділила додаткові кошти й зробили додаткові укриття для свого персоналу. Останнє - це контроль за виконанням цих планів