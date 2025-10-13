Україні потрібно модифікувати захист об'єктів критичної інфраструктури, адже ворог "не спить" - член транспортного комітету

$41.600.10
48.110.10
ukenru
07:59 • 2462 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50 • 9812 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 10672 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
06:07 • 9586 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
04:29 • 15873 перегляди
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 33607 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 42310 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 63491 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 36840 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 108072 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5.1м/с
63%
750мм
Популярнi новини
Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС13 жовтня, 00:48 • 19795 перегляди
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes13 жовтня, 01:52 • 21090 перегляди
Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW13 жовтня, 02:25 • 11825 перегляди
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам04:14 • 14946 перегляди
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo05:19 • 27906 перегляди
Публікації
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Ексклюзив
07:50 • 9832 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 63496 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 108075 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 117362 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 59362 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Чернігівська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 31695 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 63444 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 67010 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 68267 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 134311 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Brent
Іскандер (ОТРК)
Х-101

Україні потрібно модифікувати захист об'єктів критичної інфраструктури, адже ворог "не спить" - член транспортного комітету

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

Член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук наголосила на потребі модифікації захисту об'єктів критичної інфраструктури. Вона також зазначила, що необхідно ввести новий термін "транспортна безпека" на законодавчому рівні.

Україні потрібно модифікувати захист об'єктів критичної інфраструктури, адже ворог "не спить" - член транспортного комітету

Україні необхідно модифікувати свій захист об'єктів критичної інфраструктури, оскільки ворог не спить й швидше за все має інформацію яким чином були здійсненні укріпляли та, як захищаємо об'єкти, тому потрібно маневрувати. Про це повідомила член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Захист об'єктів критичної інфраструктури

Якщо ми говоримо про кошти, то я скажу, що нам потрібно модифікувати свій захист об’єктів критичної інфраструктури, оскільки ворог не спить й він швидше за все має десь інформацію, як, яким чином ми укріпляли та захищаємо наші об’єкти, тому ми маємо маневрувати. Коли ми говоримо про РЕБи на потяги, РЕБи на небезпечні вантажі, тобто транспорти які здійснюють важливу місію, то ми повинні говорити про розробку певних РЕБів, які будуть пристосовані до цього виду транспорту, чи то електрична тяга, чи то дизельна тяга. Тому викликів насправді є дуже багато й коштів потрібно дуже багато

 - розповіла Савчук.

Також вона прокоментувала закупівлю РЕБів для "Укрзалізниці".

Якщо ми говоримо про РЕБи, то це швидше за все резервний фонд державного бюджету, тому що є специфіка закупівель й не всі може здійснити "Укрзалізниця"

- додала Савчук.

Законопроєкт про залізничний транспорт

Савчук зазначила, що потрібно вводити новий термін на законодавчому рівні - транспортна безпека.

Щодня ми втрачаємо не тільки конкретно об'єкти, але й інфраструктуру, а це мільйонні збитки від пошкоджень. Якщо ми проаналізуємо критичну інфраструктуру, то ми повинні говорити про новий термін – транспортна безпека. Це поняття треба вводити на законодавчому рівні. В новому законопроєкті, який ми зараз розглядаємо про залізничний транспорт є така стаття 16, яка повністю описує цю транспортну безпеку для того, щоб по новому підійти до того, що в нас відбувається і вона власне стосуватиметься захисту не тільки об'єктів, але й навчання, захисту тих осіб, які сьогодні працюють над "Укрзалізницею", чи є енергетиками й відновлюють енергопостачання

- розповіла Савчук.

За її словами, чітко прописано про створення переліку об'єктів критичної інфраструктури - це стосується мостів, залізничних портів, шляхопроводів й всього, що відноситься до об'єктів критичної інфраструктури.

Після цього структурувати їх за уразливістю, за рівнем небезпеки, за рівнем важливості й після структурування виробляється методика захисту. Ми розуміємо, що в нас на сьогодні деяка робота проведена, у нас об'єкти критичної інфраструктури мають певні захисти - габіони, блоки, різними бетонними блоками тощо. Але власне ця методика уразливості дозволить правильно вирахувати потреби, які потрібно саме на транспортну безпеку по коштах й в тому числі щодо звернення до наших міжнародних донорів. Наступне - це система підготовки персоналу. Тобто персонал, який має чітко розуміти, як він діє в яких ситуаціях й система безпеки для персоналу. Для цього, наприклад, "Укрзалізниця" виділила додаткові кошти й зробили додаткові укриття для свого персоналу. Останнє - це контроль за виконанням цих планів

- сказала Савчук.

Доповнення

Генеральний директор "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявляв, що росія атакує українські залізниці новою тактикою з літа.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що російські окупанти завдають ударів по логістиці і залізниці в Україні з метою залякування.

11 жовтня, "Укрзалізниця" отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення.

Вчора, 12 жовтня повідомлялося, що на території Донеччини, Одещини та Чернігівщини, ворожі удари по інфраструктурним об'єктам - газотранспортної і енергетичної - створили пошкодження.

Анна Мурашко

СуспільствоПолітика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Одеська область
Українська залізниця
Чернігівська область
Володимир Зеленський
Україна