У Міненерго оголосили про пошкодження об'єктів енергетики трьох областей уналідок дій рф
Київ • УНН
Міністерство енергетики України повідомило про пошкодження об'єктів енергетичної та газотранспортної інфраструктури на Донеччині, Одещині та Чернігівщині. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.
На території Донеччини, Одещини та Чернігівщини, ворожі удари по інфраструктурним об'єктам - газотранспортної і енергетичної - створили пошкодження. Фахівці працюють над ремонтом і відновленням, передає УНН із посиланням на Міністерство енергетики України.
Деталі
Цієї ночі ворог знову атакував об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики Донеччини, Одещини та Чернігівщини. Рятувальники ДСНС та енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням.
Нагадаємо
Донецька область знеструмлена через прицільний удар російських військ по енергетичній інфраструктурі.
В Одеській області внаслідок нічної атаки дронів 12 жовтня пошкоджено об'єкт газової інфраструктури.
З суботи Львів мав перейти у режим тестування подачи світла, води, газу, зв’язку. Рішення рніше було затверджено мером Андрієм Садовим. Мета - переконатися, що у випадку імовірного блекауту, альтернативні джерела працюватимуть.