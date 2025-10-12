В Минэнерго объявили о повреждении объектов энергетики трех областей в результате действий РФ
Киев • УНН
Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении объектов энергетической и газотранспортной инфраструктуры в Донецкой, Одесской и Черниговской областях. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
Подробности
Этой ночью враг снова атаковал объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины. Повреждения получили объекты энергетики Донецкой, Одесской и Черниговской областей. Спасатели ГСЧС и энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением.
Напомним
Донецкая область обесточена из-за прицельного удара российских войск по энергетической инфраструктуре.
В Одесской области в результате ночной атаки дронов 12 октября поврежден объект газовой инфраструктуры.
С субботы Львов должен был перейти в режим тестирования подачи света, воды, газа, связи. Решение ранее было утверждено мэром Андреем Садовым. Цель - убедиться, что в случае вероятного блэкаута, альтернативные источники будут работать.