В Минэнерго объявили о повреждении объектов энергетики трех областей в результате действий РФ

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 октября, 16:00 • 42887 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 67438 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 36617 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 41563 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 31361 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 28100 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 35989 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 43637 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 70586 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35683 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.3м/с
62%
750мм
Популярные новости
Санду: Россия хочет использовать Молдову в войне против Украины и начала гибридное наступление на нашу демократию11 октября, 23:18 • 6942 просмотра
Лекорню назвал главный приоритет на посту премьера Франции12 октября, 00:21 • 7922 просмотра
Правительство РФ внесло Renault в список подсанкционных компаний из-за возможного производства дронов для УкраиныPhoto12 октября, 00:50 • 9422 просмотра
Трамп становится "все более нетерпеливым" к путину из-за торможения усилий по прекращению войны - Politico12 октября, 02:58 • 13365 просмотра
Партизаны сорвали движение военных эшелонов РФ в Ростовской областиVideo05:01 • 5760 просмотра
публикации
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 42880 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 67429 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 35774 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 70586 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 55352 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Вучич
Андрей Садовый
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Канада
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 38026 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 40874 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 42954 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 108568 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 51224 просмотра
Актуальное
Шахед-136
YouTube
Бильд
Ручная граната
E-6 Mercury

В Минэнерго объявили о повреждении объектов энергетики трех областей в результате действий РФ

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении объектов энергетической и газотранспортной инфраструктуры в Донецкой, Одесской и Черниговской областях. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

В Минэнерго объявили о повреждении объектов энергетики трех областей в результате действий РФ

На территории Донецкой, Одесской и Черниговской областей вражеские удары по инфраструктурным объектам - газотранспортной и энергетической - привели к повреждениям. Специалисты работают над ремонтом и восстановлением, передает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Подробности

Этой ночью враг снова атаковал объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины. Повреждения получили объекты энергетики Донецкой, Одесской и Черниговской областей. Спасатели ГСЧС и энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

- говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Напомним

Донецкая область обесточена из-за прицельного удара российских войск по энергетической инфраструктуре.

В Одесской области в результате ночной атаки дронов 12 октября поврежден объект газовой инфраструктуры.

С субботы Львов должен был перейти в режим тестирования подачи света, воды, газа, связи. Решение ранее было утверждено мэром Андреем Садовым. Цель - убедиться, что в случае вероятного блэкаута, альтернативные источники будут работать.

Игорь Тележников

ОбществоВойна в Украине
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Андрей Садовый
Украина
Львов